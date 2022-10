A túrázókat néhol akadályozzák az állattartás miatt és más okokból bekerített magánterületek, viszont városi szemmel értékes kincs, hogy a falvakban a molnár- és a füsti fecskék olyan természetesen mozognak, szinte fel sem tűnnek a lakosoknak. Ballabás Gábor Borzavár határában öreg rétisast fotózott, be is jelentette a természetvédelmi őrszolgálatnak, ahol már tudtak róla. Sérült gyurgyalagot egy napig ápolt, majd madárkórházba juttatta. A projektzáró rendezvényen emellett Németh Zsuzsanna bakonynánai polgármester a falusi önkormányzatok nevében arról beszélt, hogy hálásak a kutatási eredményekért, amiket beépíthetnek a települések életébe. Szabó Mariann szakmai projektvezető a helyiek kedvességét, vendégszeretetét köszönte meg, ami a tudományos munkában is segített.

A projekt számos területet érintett, abból csak néhányat említhettünk meg lapunkban. Például már írtunk arról, hogy a jásdiak, akiket bodzásoknak neveznek, a Bakonyban lépten-nyomon látható gyalogbodzát is feldolgozzák, kövek segítségével lekvárt főznek belőle. Dénes Józsefné és Torma Józsefné manapság is elkészíti Jásdon a falu híres bodzás-mákos hosszú kalácsát. Azt szintén levideózták a kutatók, hogyan mesélte el a sváb tepertős káposzta elkészítését Simonné Rummel Erzsébet Bakonynánán, ahol Farkas István ma is gyakran elkészíti bakonynánai módra a krumplis gombócot, ami meggymártással is jó, de olykor pörköltet ledarálva tölti meg hússal.