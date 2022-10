A református iskola dísztermében elsőkét Baráth Julianna intézményvezető köszöntötte a jelenlévőket. Baráth Julianna felelevenítette a Kiskunsághoz fűződő emlékeit, ahol – mint mondta – nagyon erős lokálpatriotizmus él, és számtalan település saját szülöttjének vallja Petőfi Sándort.

– Amikor a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának igazgatója lettem, megtudtam, hogy a vita eldőlt, mert errefelé úgy hírlik, hogy Petőfi Pápán született. Ez a rövid történet ugyanakkor jól mutatja, hogy Petőfi mindegyikünk szívében megszületett és mindegyikünk életének része lett, függetlenül attól, hogy melyik generációhoz tartozunk – emelte ki.

Áldozó Tamás, Pápa polgármestere rámutatott, Pápán jó ideje szerveznek már emlékéveket, amikor találkozik a helyi hagyomány a nemzet emlékezetével. A Petőfi-emlékév kiemelt helyet foglal el ezek sorában. A polgármester megjegyezte, az évforduló közeledtével sokan érezték úgy Pápán, hogy ennek a megszervezésében, megünneplésében nekik felelősségük van. Érezte a felelősséget természetesen a város is, valamint nagyon sok intézmény. – Ha közösen a legjobb tudásunkat adjunk ehhez a rendezvénysorozathoz, akkor lesz igazán emlékezetes – hangsúlyozta a város vezetője.

A polgármester szólt a Petőfi utcai Petőfi-ház újjáépítéséről is, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeivel és a Pápai Református Kollégium Gimnáziumával együttműködésben egy egész évben látogatható emlékhelyet alakítanak ki.

Az eseményen díjazták a bicentenárium alkalmából meghirdetett logópályázat nyerteseit. A díjakat Horváth Dorina, a Jókai Mór Művelődési Központ kulturális munkatársa adta át Sári Emese Júliának és Szabó Alexának.

Mayerné Pátkai Tünde igazgatóhelyettes elmondta, az intézmény már nagy erőkkel készült a bicentenáriumra. A nyitóünnepséghez kapcsolódóan néptáncos flashmobot is szerveztek, az iskola épületében pedig installációkat állítottak fel.

Az alkalmon Görbe Márk művészettörténész Petőfi, Jókai és a nők címmel tartott előadást, bemutatva az irodalmárok életében fontos szerepet játszó nőket az édesanyáktól kezdve egészen a szerelmekig.