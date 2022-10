Egy magánszemély felkérésére vállalta a megbízatást, vasárnap délután neki is látott a lelkes helyi önkéntesek által szépen előkészített falrész, illetve lépcső festésének Sümegen a Kossuth Lajos utcát a Városi Piaccal összekötő átjáróban. Ez a rész egyébként a tavasszal olvasóink által kedvencnek választott B terv Étterem & Kávézó udvarához kapcsolódik. Lapunk kérdésére Judit elmondta, hogy a motívumvilág tekintetében szabad kezet kapott, a kérés annyi volt, hogy Sümeg jellegzetességei köszönjenek vissza a már elkészült műben.

- Ezért vontam bele a gesztenyevirágot, Kisfaludy Sándorra és Szegedi Rózára utalva kedvenc virágaikat, a liliomot, a rózsát és az aranyesőt. Sümegnél a szőlészeti, borászati hagyományok sem elhanyagolhatók, így az oldalfalon ez is megjelenik, ahogy a Püspöki Palota is, a lépcsőn a városcímerben található minta, középen pedig Ramassetter Vince kékfestő motívuma tűnik majd fel. A tervek szerint idekerül még egy kandeláber és kamerát is elhelyeznek itt, miután én végeztem. Terveim szerint, ha az időjárás úgy akarja, nagyjából tíz nap, két hét múlva fejezem be a festést - tudtuk meg Varjas Judittól.

A helyszínen járva már most, a második napon látszik, hogy egy különleges, egyedi alkotással gazdagodik Sümeg és az eddigi "szürke" belvárosi átjáró Judit kreativitása folytán új arcát mutatja az arra járóknak.