A Magas-Bakony élővilága Bombay Bálint festményein keresztül címmel nyílt kiállítás az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának SarokGalériájában. Az alkotóról kiderült, hogy a képzőművészet és a természettudományos érdeklődés nála összekapcsolódik. Fő céljának az ismeretterjesztést tekinti és hangsúlyozza: a művészet is a természet megfigyelésével kezdődik. Főként akvarelltechnikával dolgozik. Kedvencei a madarak, de megjelenik képein a zöld leveli, a zöld varangy, a kacsafarkú szender, a lepke összehasonlítva a méhkolibrivel, a világ legkisebb madarával, a tavi békák pedig a vízibivalyok hátán. A harkályok, a fakopáncs több mozdulatát egymás mellett láttatja, filmkockaszerűen. Az aranysujtásos holyvát, a fekete gólyát, a cigánycsukot, a kígyászölyvet is részletgazdagon jeleníti meg, réceféléket a vízbe bukva ábrázolt, eltérő farktollaikat bemutatva. Mindezt saját megfigyeléseire, ismereteire alapozhatja, hiszen gyerekkora óta jár a Bakonyba, járja az erdőket, a többi természetes élőhelyet.

Kronome Gábor nagyragadozó-szakértő, képzőművész, a pénzesgyőri székhelyű Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület önkéntese a kiállításmegnyitón elmondta, hogy Bombay Bálint munkái révén a régi idők tradíciói élednek fel, amikor a természettudósok maguk illusztrálták feljegyzéseiket. Manapság ez ritka, mivel rengeteg időt emészt fel és tehetség is kell hozzá. – Az idő és a harmónia hiánya jellemzi életünket, pedig, ha le tudnánk lassulni, jobb barátok, családtagok lehetnénk. Erre törekedhetünk a kiállított festményeket megcsodálva, amelyeket az ornitológia papírra vitele, a madártan és az ecsetkezelés elegye jellemez, hol elegáns borzongást keltve, hol a kék összes árnyalatát érzékeltetve, vagy megújuló sorsunkat a rozsdafarkúakkal párhuzamba emelve. Lenyűgöző szárnyakat hoz közelebb hozzánk így a művész, mindenki a saját hangulatát találhatja meg műveiben. Közben arról is információkat kapunk, a csuszka és a fakúsz miért csak lefelé vagy csak felfelé halad a fatörzseken, miért nem borulnak le onnan – sorolta Kronome Gábor.

Kronome Gábor, Bombay Bálint és Sinigla Mónika a Bakonyi Természettudományi Múzeum SarokGalériájának kiállításmegnyitóján Fotók: Rimányi Zita

Sinigla Mónika, a zirci múzeum igazgatóhelyettese a rendezvényen elmondta, hogy a környék élővilágának sajátos illusztrálása december 31-ig tekinthető meg hétfő kivételével naponta 9 és 17 óra között intézményükben.