Az Óváros kirakatai a kiállítás idején a város minden részéből, sőt a szomszédos településről is vonzzák a látogatókat. Idén ismét az Ajkai Képzőművészeti Egyesület tagsága mutatkozik be az Óváros országosan is egyedülálló kulturális programján.

A megnyitón az ötletgazda és szervező Dorner László, az Óváros és a Bányásztelep önkormányzati képviselője, alpolgármester elmondta, hogy a Frankel Leó és a Sport utca sétányán 13 üzlet kirakatában 14 alkotónak biztosítanak lehetőséget a bemutatkozásra.

A kiállítók – Albertné Baptsán Éva, Gombosi Mariann, Helyes Zoltán, Koroncai Márti, Kotsy Ibolya, Lászlóné Horváth Éva, M. Mester Katalin, Németh Ferenc, Ozorai Sándor, Ozorai Sándorné, Papp Béla, Szücs Vágner Magdolna, Varga György, Ványa Magdolna – nem szeretik, ha művésznek nevezik őket, alkotónak tartják magukat. Dorner László szerint ők művészek, ugyanis szorgalommal, sok tanulással, fejlődni akarással jutottak el erre a szintre.

A Mobilitási hét gyermekrajzpályázatának 24 nyertes alkotása idén is része a tárlatnak. Dorner László megfogalmazta, hogy jó dolog, ha egy iskolás lerajzolja, hogyan lehet a várost vagy a világot élhetőbbé tenni. Ők azt a korosztályt képviselik, amelyik nem csupán lerajzolja vagy leírja, de ha oda kerülnek majd, meg is teszik. Papp Béla, az egyesület elnöke megköszönte a lehetőséget, hogy évente bemutatkozhatnak az Óváros közönségének. Schwartz Béla polgármester köszöntőjében elmondta, hogy nemrég olvasott egy tanulmányt, amelyben külön kiemelték, hogy Ajkán az emberek kulturális igénye jóval magasabb, mint az országos átlag. A színházlátogatók magas aránya a lakosság számához viszonyítva, a művészeti egyesületek és csoportok száma ezt mutatja. Gratulált az alkotóknak, akik megmutatják munkájuk eredményét és szebbé teszik a másik ember életét. A kiállítók közül néhányan felajánlották egy-egy alkotásukat, amelyet tombolán kisorsoltak. Minden résztvevő tombolajegyet kapott az érkezéskor ajándékba.