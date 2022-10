A kifejezetten sikeres interaktív program a Móra Könyvkiadó támogatásával és a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ kreatív munkatársainak aktív közreműködésével valósult meg. A kiállítással egybekötött foglalkozáson a könyvtári dolgozók a gyerekekkel közösen ,,derítették ki", hogy milyen furcsa lények élnek a Négyszögletű Kerek Erdőben, kik ők, miért és hogyan kerültek oda. Az október 16-ig megtekinthető tárlaton a gyerekek találkozhatnak a Négyszögletű Kerek Erdő lakóival, Mikkamakkával, Ló Szerafinnal, Aromóval és a többiekkel. Fény derült a levágott nyakkendők, a lyukas zokni rejtélyére és más titkokra Lázár Ervin kicsit sem unalmas életéből.

Juhász Erika írónő is ellátogatott Sümegre. Mint kiderült, régóta veti papírra érzéseit, gondolatait, megélt negatív és pozitív élményeit. Aztán sok-sok év után könyvbe rendezve olvasói elé tárta élete néhány momentumát. Történetei önismereti leckék, melyek utat mutatnak olvasóinak az élet nehézségeinek legyőzésében. A felolvasás által a hallgatóság betekintést nyert egy anya–lánya bensőséges kapcsolatba és útmutatást kapott arra, hogy akkor is merjük felvállalni önmagunkat, ha hibát követünk el.

A Kabóca Bábszínház sem hiányzott a kínálatból, az ő közvetítésükkel érkezett meg az Egyesült Államokból Danny Bain, aki egy rendkívüli, interaktív, afrikai ritmusokkal kísért mesét hozott a Kompanik Zsófia Óvoda nagycsoportosainak. A fán lakó gyermekek című történet a szavannák világába repítette az ovisokat, akik végül megszólaltathatták a gumiabroncsból készült ütő segítségével a különleges afrikai xilofont, a balafont.

Szabó Magda születésének 105. évfordulójáról is megemlékeztek az Országos könyvtári napok idején Sümegen. Tartalomban, érzelemben gazdag utazáson vehettek részt az érdeklődők a Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznővel, a Magyar Művészeti Akadémia tagjával, Piros Ildikó érdemes művésszel. Az esten nagy gonddal összeválogatott töredékek hangzottak el Szabó Magda csodálatos életművéből. Az előadáson felvillantak az írónő életútjának legjelentősebb állomásai, műveiből idézetek, életéből vallomások tették igazán személyes hangvételűvé az előadást.