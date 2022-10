A Lezsák Sándor által megálmodott idős házaspárt a félelem vezérli, megépítenek egy bunkert, és készülnek. Félnek, hogy elkezdődik a rettegett állapot. De mi is, és hogyan? A darab fanyar humorával erre ad választ és megmutatja, hogy miért fontos hinni valamiben. Módri Györgyi színész a darab egyik főszereplője. Férje tart egy lehetséges atomtámadástól, ő inkább – szerepe szerint – a párjától. Mégis kitart mellette, nem hagyhatja egyedül, támogatja a bunker megtervezésében és a bunkerlétben. "De persze ez senkinek sem jó. Olyan házaspárt, idős embereket alakítunk, akik túlélték a második világháborút, a kitelepítést, 1956-ot, szóval már nagyon sok mindent, így az aktuális helyzetükben is a túlélésben hisznek. A darab üzenete nagyon élő, a pandémiás helyzet miatt és az ukrajnai háború okán" – fogalmazott a művész, akinek köszönhetően olyan érzések elevenednek meg a színpadon, amiket – ha nem is hasonlóan szélsőségesen –, de nemrégiben mi is megéltünk, manapság is átélünk.