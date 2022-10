A jeles alkalomból a színház előtti téren zenés operettkoktél műsorral, operettkvízzel, értékes színházi nyereményekkel, közös énekléssel várják az érdeklődőket 16 órától. A társulat életében kiemelkedő szerepet tölt be a magyar operett műfaja, mely előtt nem csak minden évben a Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivállal, hanem mindig nagy sikernek örvendő operettbemutatókkal is tiszteleg. Idén október 24-én 16 órától is operett zengi be a díszteret. Magyar virtussal, ismert operettslágerekkel, szíveket-lábakat megdobogtató dallamokkal várják a közönséget a fellépők. A hangulatról a színház művészei gondoskodnak, Módri Györgyi, Szederjesi Teodóra, Hirschl Laura, Kőrösi Csaba, Szeles József, Keresztes Gábor és Keller Márton. Ezzel a színészek, az énekesek és a nagyérdemű már együtt hangolódhat a színház decemberi Viktória című nagyoperett-bemutatójára, és a szilveszteri fergeteges, élőzenés operettgálára, továbbá a jövő júniusi VI. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztiválra.