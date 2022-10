Az első napon irodalmi délutánt rendeznek Galkó Balázzsal az Ózsinagógában, majd Tapolca zsidó múltjának jelesei címmel vezetett séta indul az izraelita temetőben Hangodi László történésszel. A napot a helyi és környékbeli pincészetek borkóstolója, valamint a Yesterday zenekar koncertje zárja.

Másnap délután Hangodi László A tapolcai zsidóság története 1703-tól 1944-ig címmel tart előadást az Ózsinagógában, azt követően borkóstoló lesz a Hit Gyülekezet házánál, 17 órától pedig a Sabbathsong Klezmer Band ad koncertet Több, mint klezmer címmel ugyanott. Masa Tamás, a zenekar vezetője és egyik alapítója elmondta lapunknak, hogy a tíztagú együttes 24 éve alakult. Azóta gazdag repertoárt állítottak össze, nem csupán zsidó hangszeres zenéből, azonban többnyire énekelt darabokból. Szlogenjük, hogy több, mint klezmer, mivel a műfajba sokféle stílus belefér.

Az eltelt évtizedek alatt több neves színésszel játszottak együtt, például Lukács Sándorral, Hegedűs D. Gézával, Oszvald Marikával, Kertész Péterrel, Garai Róberttel, illetve olyan muzsikusokkal – a teljesség igénye nélkül –, mint Szakcsi Lakatos Béla, Ökrös Oszkár, Tommy Vig, Yale Strom, Dudu Fisher, Mága Zoltán és sokan mások. Többször is vendégük volt a koncerteken Jávori Ferenc Fegya, akinek elévülhetetlen érdemei vannak hazánkban a klezmer műfaj megismertetése terén zenekarával, a Budapest Klezmer Banddel. Az együttes hangszerparkja meglehetősen gazdag, a klezmerhangszereken, mint például a klarinéton, hegedűn, tangóharmonikán kívül játszanak buzukin, szaxofonon, darbuka dobon. Az instrumentális zene mellett a zsoltárokhoz is visszanyúl a zsidó, roma és keresztény tagokból álló zenekar. Az életrajzi zenés játékok között megelevenedik Jávor Pál, Fényes Szabolcs, Szenes Hanna életműve, emléket állítanak Karády Katalinnak és Kabos Gyulának.

A tapolcai kétórás koncerten csatlakozik a zenekarhoz a 100 Tagú Cigányzenekar két tagja cimbalommal és hegedűvel. Az elnök Beke Farkas Nándor és Lisztes Jenő cimbalomművész érkezik a koncertre, hogy ötvözzék a zsidó és roma zenét a magyar népzenei elemekkel. A Sabbathsong Klezmer Band zenekar tíz éve ápol szoros kapcsolatot a cigányzenekarral, gyakran koncerteznek együtt Magyarországon, novemberben pedig Izraelben fognak együtt turnézni. Most más virtuóz darabok között Vittorio Monti Csárdását és a Hora Staccatót adják elő együtt. De héber, jiddis dalokat szintén hallhat majd a közönség, valamint musicalrészleteket például a Hegedűs a háztetőn és a Schindler listája című filmből. Ismerős lehet majd a jemeni tradicionális zsidó dallam, amelyet Ofra Haza énekelt a 80-as években, és ízelítőt kap a közönség a keleties dallamvilágból is. A zenekar most fedett térben mutatkozik be, de terveik szerint jövő nyáron szabadtéri koncerttel térnek vissza a tagok a városba.