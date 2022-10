A sorozat első vendége október 7-én, pénteken este fél hétkor az Ősiből származó Kubik Anna Kossuth-díjas színművész. A házigazda Varga Róbert. A havonta jelentkező közönségtalálkozókon a magyar színház és filmművészet, valamint a hazai pop-és rockélet neves művészeit látják vendégül.

Kubik Anna Kossuth-díjas színművész



Kubik Anna a Veszprém megyei Ősi település szülötte. A hazai színház és filmművészet kiemelkedő egyénisége. A magyar és világirodalom legjelentősebb szerepeit - többek között a Bánk bán Gertrudisa, az Énekes madár Gondos Esztere, a Szentivánéji álom Titániája, az Advent a Hargitán Árvai Rékája - formálhatta meg színpadokon, filmeken az elmúlt négy évtizedben. Szenvedélyesség, elegancia, líraiság vegyül játékában. Az egyik legszebben beszélő magyar színésznő, melyet Kazinczy-díjjal is elismertek. Szívesen vállal pódiumszerepet, versmondása kiemelkedő. Ő beszél most gazdag pályafutásáról, azokról a pillanatokról, amelyek meghatározták életét, sorsát. Egy interjúban így vallott: "A tükör azt mutatja, hogy létezik örök élet. Látni benne az örökségünket, utunkat, sorsunkat, küldetésünket. Azt, hogy mit szeretnék adni, mondani. Nincsen csak saját, személyes út, nem csak a saját karrierünk építése a fontos. Felelősen kell élni és cselekedni az élet minden területén, jól sáfárkodni mindazzal, amit kaptunk az égiektől. Ezek szerintem irányként mindig ott láthatók a tükörben. Ami változik, az arc, a test, az amúgy is mulandó. A feladat viszont állandó, és azokat személyre szólóan kapjuk."

Az októberi est után november 8-án Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművésszel találkozhatnak a nézők.