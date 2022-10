Az eddigiektől eltérően, új köntösben tartották meg az értéktárnapot Várpalotán. Új elem volt például a várban rendezett kalandtúra. – Rendszeresen rendezünk értéktárnapot, ám ezúttal a várpalotai városrészek kerültek a középpontba, valamint interaktív programokkal próbáltuk színesíteni a délutánt – mondta el kérdésünkre Csővári Zsófia Réka önkormányzati képviselő, a Helyi Értéktár Bizottság elnöke.

Az elmondottaknak megfelelően a program reggel a városrészek sétájával indult, majd kora délután Képeslapok Várpalotáról címmel nyílt állandó kiállítás a várban. A falakra kihelyezett kinagyított képeslapokon felidézik a város múltját, hiszen sok olyan épület is látható felvételeken, melyek már nem ékesítik a települést.

A megnyitón Miklós László helyi filatelista elmondta, az első ismert képeslap Várpalotáról 1903-ban jelent meg a postabélyegző dátuma szerint. – A kiállított képeslapokat látva egy régi kisváros ódon hangulata jelenik meg előttünk, s az ember jó szívvel nézi, hogy milyen szép is volt a Várpalota 100-120 esztendővel ezelőtt. Külön köszönet illeti a városi könyvtárat és a helytörténeti gyűjteményt, hogy ezeket a lapokat megőrzik és az utókor számára elérhetővé teszik. A megőrzés mellett az állagmegóvásnak is nagy szerepe van, ráadásul komoly értékekről beszélhetünk, hiszen a századfordulós lapok az ára több százezer forint is lehet – fogalmazott Miklós László, aki maga is több képeslapot adott már ki Várpalotáról az elmúlt években.

Az első ismert képeslap Várpalotáról 1903-ban jelent meg a postabélyegző dátuma szerint Fotó: Szabó Péter Dániel

A kiállítást követően két előadásra invitálták az érdeklődőket a várban. Elsőként egy virtuális sétát tehettek az érdeklődők a városrészekben, párhuzamba állítva a régmúltat a jelen városképi állapotaival. Ezt követően pedig a Hogyan tud segíteni a Krúdy Gyula Városi Könyvtár a családfakutatásban címmel tartott egy rendkívül izgalmas előadást Budai László, az intézmény vezetője.

Újdonságként kalandtúra is indult az értéktárnapon a vár zegzugos termeiben. Hét állomáson keresztül kellett megoldaniuk különböző feladatokat a vár története iránt érdeklődőknek. Az est zárásaként pedig a különböző városrészeket képviselő csapatok Palotafoglaló bisztró kvízben vehettek részt. Mindkét játék esetében értékes nyereményekkel gazdagodtak a játékosok.