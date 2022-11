Az éghajlatváltozás társadalmi, gazdasági, környezeti, illetve a klímaválság mentális hatásainak vizsgálatai a nagy érdeklődéssel kísért, kiemelt kutatási témák közé tartoznak. A szélsőséges időjárási események, a hőség vagy a légszennyezés ugyanakkor az élővilág veszélyeztetésén túl a lakosság mentális egészségét, lelki jóllétét is befolyásolják. Azt is egyre többször halljuk, hogy a klímaváltozás számlájára írt környezeti változások eredményeképp néhány éven belül a mostani életszínvonal drasztikus megváltozásával is számolni kell. A kialakult helyzet és az erről szóló információk tényként való elfogadása az emberiség számára frusztrációt okozhat és a klímaszorongás kialakulásához vezethet.

Az előadáson ezek mellett szó esett a szorongás megítéléséről a tudományban, illetve választ kaphattunk arra is, hogy egyénként tudunk-e segíteni a klímaváltozás lassításában. Mindezekről hallhatnak a Csemegepult mostani adásában: