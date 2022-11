Elhangzott, az Angyalok pórázon valójában egy kutyanapló embereknek, melyből kiderül, csodálatos, mit művelhet egy kutya az emberi lélekkel. Mert van úgy, hogy éppen egy kutya jelenlétére van a legnagyobb szükségünk, hogy nagyon boldogok legyünk. Ahogy a szerző kutyái mesélnek a könyvben olyan, mintha lelkünk mélyén egy különleges hangszer szólna, melyben ott van egyebek mellett a hozzánk simulás, a határtalan szeretet. Egy négylábú így fogalmaz a könyvben: ,,én az istenek találmánya vagyok. Mindent megértek, amit mondatok, és szeretnék is a ti nyelveteken társalogni, de én a szememmel és a szívemmel beszélek. Szavak nélkül többet mondok, mint amit sok ember elmond egymásnak. Megbízható barát is vagyok, és számomra természetes a megingathatatlan hűség”. Eszterhai Katalin beszélt arról is, hogy a könyv azoknak szól, akik hisznek a szeretet erejében és nem félnek elajándékozni a szívüket imádott házi kedvenceiknek.