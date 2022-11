Az Illatszertár története sokak számára ismerős lehet, az elmúlt években több színház műsorára tűzte, 1987-ben tévéjáték készült belőle. A sztori szerint karácsony közeledtével a békebeli illatszertár forgalma a csúcson van. Az egyik boltos, Asztalos úr eközben is szerelmes, és örül, hogy az ünnepet a még sosem látott kedvesével töltheti. De a bolt tulajdonosa, Hammerschmidt úr furcsán kezd viselkedni Asztalossal. Munkahelyi viszály az oka? A kiállhatatlan és ellenséges Balázs kisasszony fúrja Asztalos urat? Úgy tűnik, Asztalos úr élete visszavonhatatlanul rosszra fordul.

Balázs Péter rendező elmondta, a színdarab egy letűnt, érzelemgazdag világot hoz vissza. Most is nagy változásokat élünk, egy eltűnő világ kezdetén vagyunk. Úgy fogalmazott, nem a darab mondanivalója és nem a rendezői koncepció dominál, elsősorban lehetőség a színészeknek, hogy kiváló figurákat alkossanak meg. A Veszprémi Petőfi Színházban olyan művészeket találtak a szerepek eljátszására, akik nagyszerűen alakítják a különböző karaktereket. Azt mondta, öröm volt a színészekkel dolgozni, akiket ő végtelenül nagyra becsül.