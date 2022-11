Mi is az a Pannonfíling? A Pannonfíling Mozgóképes Találkozó egy rövidfilmes szemle és verseny, amely a veszprémi ősz egyik különleges kulturális programja. A fesztiválon a hazai és határon túli amatőr és független filmesek már 2005 óta bizonyítják hogy egy jó történetet nem csak sok millió dolláros robbanásokkal, autósüldözéssel és szilikon domborulatokkal lehet elmesélni. Az elmúlt években alacsony költségvetésből, de annál nagyobb lelkesedéssel és kreativitással készült roadmovie-t, háborús drámát, sci-fit, szerelmi történetet, videóklipet és animációsfilmet is láthattak a nézők. Avagy, a filmszalagra álmodott pannon életérzést. A legelső Pannonfílingen a zsűri tagjai Felhősi István (festőművész), Fenyvesi Ottó (költő, író, képzőművész) és Sára Sándor (operatőr, filmrendező) voltak. Az eltelt években rajtuk kívül is rengeteg neves szakember fordult meg a zsűriben, például M. Tóth Géza (animációs rendező, producer), Áfrány Gábor (médiaművész), Szajki Péter (forgatókönyvíró, rendező), Trócsányi Gergely (zenész), Vadócz Péter (filmes), Réz András (filmesztéta, forgatókönyvíró), Buvári Tamás (rendező, forgatókönyvíró), Farkas Franciska (színésznő), Krámer György (koreográfus), Pálfi György (filmrendező), Ujj Mészáros Károly (filmrendező), dr. András Ferenc (egyetemi docens), Vranik Roland (filmrendező, forgatókönyvíró), Can Togay (filmrendező, forgatókönyvíró, színész), Sós Ágnes (filmrendező).