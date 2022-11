A világra való rácsodálkozás, ősi jelképek, színek és formák kavalkádja, akvarellek, akril-, olaj- és pasztellképek, vasplasztikák és fotók. A csoport művészeti vezetője, Pásztor János festő- és grafikusművész munkái mellett Dencs Zsanett, Dósa György, Fekete Katalin, Németh Sarolta Kincső, Rónaszéki Zoltán és Szilvási Beáta alkotásai tekinthetők meg a várpalotai Thury-várban.

– Alkotásaiban a lélek és a művészet tökéletes összhangja tükröződik. Képeiben az impresszió, a helyenként szürreál képlet és egy-egy konkrét elem teremti meg az intellektuális kontrollt – méltatta a Cseszneki Alkotó Társaságot alapító és vezető művészt a tárlat megnyitóján Sárváriné Rieder Zsuzsanna.

A kulturális menedzser elmondta, Pásztor János bárhol is járt, soha nem önmagát helyezte előtérbe, hanem mindig csoportban gondolkodott. Munkásságával a mai napig ösztönzi és támogatja a tehetséges fiatalokat. Azért alapította meg 2020-ban a Cseszneki Alkotó Társaságot, hogy az általa eddig megismert fafaragók, festők, fém és textiles alkotókon túl a „rejtőzködőket” is felkarolja, s munkáikat egy művészeti csoportba szervezve közreadhassa mindenki számára.

– Nagyon fontosnak tartottam, hogy legyen egy csapat. Az egyéni érdeknél mindig is fontosabbnak tartottam az emberi és szakmai kapcsolatokat, ha már a művészeti pályán tévelygek jó néhány évtizede. Bármerre is éltem, mindenütt tagja voltam valamilyen művészeti csoportnak. Várpalotán éppúgy, mint Sásdon vagy az Országos Képzőművészeti és Ipari Társaságban, míg Dombóváron egy egész komoly szakmai műhelyben dolgoztunk együtt Lantos Ferenc képzőművésszel – mondta el a megjelentek előtt Pásztor János.

A Cseszneki Alkotó Társaság tagjainak képzőművészeti alkotásai a Thury-vár nyitvatartási idejében tekinthetők meg egészen november 27-ig.