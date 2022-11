A közelmúltban, épp száz nappal a 2023. január 21-ei hivatalos megnyitó előtt mutatták be a kulturális év programját Veszprémben. A VEB2023 csapata ezekben a napokban-hetekben Budapesten és több külföldi városban is ismerteti a rendezvénysorozat koncepcióját, és felhívja a figyelmet a régió értékeire.

A helyi zenei kultúra és hagyomány megismertetését – amellyel Veszprém 2019-ben kiérdemelte az UNESCO Zene városa címet – segíti, hogy a budapesti Magyar Zene Háza Város a Házban elnevezésű sorozatának ősszel Veszprém a vendége. – Veszprémben nem csupán alkalomszerű zenei események valósulnak meg, hanem kidolgozott koncepciók alapján működő, sok éve létező, a helyi művészeti-zenei életre alapozó és azt egyben folyamatosan inspiráló, fejlesztő zenei események vannak jelen. A Város a Házban sorozat veszprémi szereplése jól példázza, hogy a helyi zenei élet nem elszigetelten működik, hanem nyitottan, bekapcsolódva a fővárosi, az országos, sőt, a nemzetközi fősodorba is – mondta el Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója a program indulásakor.

A rendezvénysorozatban októberben koncertet adott a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar, az Auer Trió Mendelssohn-estjét még különlegesebbé tette Hegedűs D. Géza közreműködése, valamint koncertet adott Veszprém Város Vegyeskara, a Gizella Női Kar és az Opus Énekegyüttes is, továbbá bemutatkozott a Magyar Zene Háza közönségének az Auer Akadémia és az Auer Fesztivál is. A sorozat novemberben is folytatódik veszprémi kötődésű programokkal, így fellép az Uher Bálint Quartet és a Sebestyén Patrik Sextet, a Kabóca Bábszínház és a Mendelssohn Kamarazenekar közös előadásában pedig a veszprémi mesefesztivál, a Kabóciádé elevenedik meg egy estére. Közös estet tart a VeszprémFest és az Auer Fesztivál is, és bemutatkozik a Holtszezon Fesztivál Likó Marcell és Géczi János zenés irodalmi estjével. A programsorozatban november 11-én egy kulturális-gazdasági konferenciát is rendeznek a jövő évi kulturális évhez kapcsolódóan.

– A hazai bemutatkozás mellett a nemzetközi közönség számára is szeretnénk elvinni a VEB2023 EKF program hírét. Ebben nagy segítségünkre vannak a magyar kulturális intézetek és külképviseletek. Több európai nagyvárosban is tervezünk személyes bemutatkozást egy-egy kulturális est formájában, ahol a programunk főbb eseményeinek ismertetése mellett a régiót képviselő zenei produkciókkal, valamint helyi termelők kulináris csemegéivel is készülünk, azzal a céllal, hogy ráirányítsuk a nemzetközi figyelmet is a Veszprém–Bakony–Balaton térség egyedülálló kincseire – fogalmazott Wahab Rita, a VEB2023 Zrt. vezérigazgatósági kabinetvezetője.

A kulturális év terveit Berlinben, Stuttgartban és Bécsben már bemutatták, az ősz folyamán a brüsszeli, a zágrábi és a ljubljanai Liszt Intézetekben, a jövő év elején pedig további városokban folytatják a program ismertetését.