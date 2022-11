A 10 hónap – 10 kihívás elnevezésű projektbe – amely februárban indult és rövidesen zárul – Veszprém azon intézményeit vonták be, amelyek turisztikai attrakcióval vagy programmal várják a vendégeket. A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa által finanszírozott programban a Művészetek Háza Veszprém, a Laczkó Dezső Múzeum, a Veszprémi Állatkert, a Veszprémi Petőfi Színház, a Pannon Várszínház, a Kabóca Bábszínház, az Agóra, a Veszprémi Programiroda, az érsekség és a Tourinform-iroda vesz részt. Nagy Júlia, a projektet segítő InnoTime Hungary Kft. ügyvezetője felidézte: a program előzményeként 2021-ben turisztikai audit készült a veszprémi intézményeknél annak érdekében, hogy azok felkészülten várják az EKF-évet, amelyre belföldről és külföldről is sok vendég érkezésére számítanak.

A felmérés következtetései voltak, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni az akadálymentességre, a családbarát szolgáltatásokra és a fenntarthatósági szempontok érvényesülésére. Az eredmények már most látszanak: Veszprémben országos szinten is egyedülálló módon mára minden kulturális és turisztikai létesítmény saját hozzáférhetőségi tervvel rendelkezik, és azon dolgozik, hogy az akadállyal élők minél szélesebb köre is igénybe vehesse a szolgáltatásaikat. A projekt eredményeként a fenntartható turizmus irányába is fontos lépéseket tettek az intézmények: minden bevont szervezet fenntarthatósági tervet készített, és mindenhol kihelyeztek egy úgynevezett zöldfalat, ahol a látogatóknak, a helyi lakosságnak és az intézmény munkatársainak is bemutatják, mit tesznek a klímaváltozás ellen és a zöld szolgáltatásokért.

Az intézmények munkatársai képzéseken is részt vettek a programban Fotó: VEB2023

Nagy Júlia elmondta, a projekt eredményeként minden intézmény felkészülten várja a családokat is. Arra törekedtek, hogy személyre szabott szolgáltatásokat vehessenek igénybe a látogatók: az intézmények gyermekbarát szolgáltatásokat vezettek és vezetnek be, a gyermekek számára önálló turisztikai élményeket biztosítanak, valamint a családok figyelmét felkeltő programokat szerveznek. A projektben képzéseket is biztosítottak az érintett intézmények munkatársainak, hogy a vendégekkel kapcsolatba kerülő alkalmazottak megfelelő tudással rendelkezzenek a városról és turisztikai kínálatáról, de a tudásbővítés az ügyfélkezelésre és marketingre is kiterjedt.

A 10 hónap - 10 kihívás projekt egyik hangsúlyos eleme volt a Veszprém, a királynék városa szlogennel kapcsolatos kreatív munka. A város történelmére utaló szlogen lehetőséget ad az egyedi identitás megfogalmazására, ugyanakkor ez csak akkor működik jól, ha az adott térség jellegzetes tartalmára utal, vagyis, ha valaki a városba érkezik, lépten-nyomon a királynék városa szlogenre építő szolgáltatásokkal, tartalmakkal találkozik, mondta el Halmos György, a VEB 2023 Zrt. projektmenedzsere. Ennek érdekében a jelenleginél sokkal hangsúlyosabban kell megjeleníteni a város királynékhoz való kapcsolatát, beleértve a kiállítások, múzeumi programok és kulturális rendezvények tartalmát is.

Az intézmények munkatársai a felmerült ötletek nyomán több projekt kidolgozását kezdték el, amelyek megvalósítását a zrt. pályázati forrással támogatta. A veszprémi kulturális intézmények profiljukhoz leginkább alkalmazkodó tematikában gondolták újra a szlogent. Erre jó példa a Kabóca Bábszínház, munkatársaik Boróka királynő ruháját álmodták újra, hiszen őt majdnem minden veszprémi kisgyerek ismeri. A ruhatár újragondolása Mátravölgyi Ákos Blattner Géza-díjas tervezővel sikerült, míg a jelmezeket Somogyi Krisztina készítette. Szintén erre a tematikára épült a Királynék völgye című program, amelynek keretében a családok Boróka királynő „idegenvezetésével” városismereti sétán vehettek részt. A pályázatok nyomán készült alkotásokkal, tartalmakkal a veszprémiek és a városba látogató turisták a jövő év első felében már találkozhatnak.