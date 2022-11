A Több mint klezmer című koncert szóvivője az immár 24 éve alakult zenekar alapítója és vezetője, Masa Tamás volt, aki a hálás közönségnek egyenként mutatta be a héber, jiddis dalok, zeneszámok hátterét. A tizenegy tagú, egytől egyig kiváló zenészekből álló zenekarához csatlakozott ezúttal a 100 Tagú Cigányzenekar elnöke, Beke Farkas Nándor, aki mellett Lisztes Jenő cimbalomművész is segített ötvözni a zsidó és roma zenét a magyar népzenei elemekkel a kétórás koncerten.

A meglehetősen gazdag repertoárból kóstolót adva a közönségnek többnyire énekelt darabokat, de néhány instrumentális dallamot is játszott a zenekar. A kelet-közép-európai zsidó hangszeres zene mellett a zsoltárokhoz is visszanyúltak a zsidó, roma és keresztény zenekari tagok, akik közül néhányan hamarosan Izraelben koncerteznek a 100 Tagú Cigányzenekarral. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a zenészek mindegyike, de leginkább említésre méltó volt a két hölgy, az éneklés mellett hárfán is játszó Masa Anita és a hegedűs Bódi Mónika előadása. A fúvósszekcióban Kovács László szaxofonos és Szabó Bálint klarinétos remekelt.

A koncert első csúcspontja egy izraeli népdal előadása volt, de vastapsot kapott a Hegedűs a háztetőn című musical részlete, a Hora Staccato, valamint a Schindler listája című film zenéje Bódi Mónika és Lisztes Jenő előadásában. A zenészek virtuozitását is bizonyította a sok kiváló szóló. Jól fogadta a közönség a zenekar kevésbé ismert, Szenes Hanna című darabjának betétjét, A nevek dala és a Hölgyek levendulában című filmek zenéjét. Érdekesség, hogy előbbit a zenekar együttest alakítva adta elő a filmben. A 17. században írt szövegre szerzett jemeni tradicionális zsidó dal már ismerős volt, hiszen a 80-as években Ofra Haza énekelte, most Masa Anita adta elő. Cigány nyelven tálalták az izraeli, Köszönet című slágert, a sok nyelven sikert aratott, nálunk Ábrándos szép napok címmel ismert, Harangozó Teri előadásában befutott sláger egyike volt azon daloknak, amelyeket a közönség a zenekarral együtt énekelt.