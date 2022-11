A jelenleg 260 tagú együttes minden csoportja, valamint korábbi tagok is színpadra léptek a két időpontban bemutatott műsorban. Ovádi Péter országgyűlési képviselő a jeles évforduló kapcsán a közösség erejét emelte ki köszöntőjében. – Az öt évtized alatt rengeteg élmény, tudás és hullámvölgy is adódhatott, amit közösen sikerült átvészelniük – fogalmazott, hozzátéve, Veszprém és térsége azért lehet erős, mert a Szilágyi Táncegyüttes és hozzá hasonló közösségek alkotják. Megjegyezte, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése a térségben működő kulturális szervezetek elismerése is. Brányi Mária alpolgármester arról beszélt, a táncegyüttes tagjai a hagyományőrzést és a néphagyományok ápolását sajátítják el, míg a próbákon és fellépéseken megélt közösségi élmény pozitívan járul hozzá a személyiségfejlődésükhöz. Hozzátette, az együttest az elmúlt években, évtizedekben számos díjjal tüntették ki: Pro Meritis, Pro Civitate és Pro Comitatu, míg idén Veszprém legfontosabb művészeti elismerésével, a Gizella-díjjal ismerték el tevékenységüket. Eveli Péter, a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója felidézte, az együttest Kiss Jánosné Joli néni alapította tizenkét taggal 1972-ben. A táncosokat 1987 óta Nagy Marianna vezeti, 2005-től az iskola művészeti intézményegységeként működik az együttes. Leszögezte, a néptáncegyüttes az iskola jó hírét viszi hazánkban és a határokon túlra is, és a csoportból kikerülő néptáncosok adják a veszprémi táncegyüttesek utánpótlását. Megjegyezte, az együttes elkötelezettséget, hivatástudatot, hagyományhoz és örökséghez való hűséget is jelent a résztvevő diákoknak, táncpedagógusoknak.