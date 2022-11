Az először megrendezett Trash Art meetup (magyarul hulladékból művészet találkozó) résztvevői kerekasztal-beszélgetéseken és rövid előadásokon vitatták meg a hulladék, a környezetvédelem és az alkotói munka, kortárs művészet közötti kapcsolatot. Olyan témák is megjelentek, mint a műgyűjtés, a design, a jövő oktatása, az építészet vagy a bioműanyag- és a hulladékművészet. A fiatalokat is megszólító program résztvevői a kultúra különböző szektoraiban tevékenykedő, a művészeti, képzőművészeti, tudományos és akadémiai szféra, valamint a zöld és etikus piaci szereplők képviselőinek beszélgetéseit, előadásait hallgatva ismerkedhettek meg a fenntarthatóság, a művészeti élet különböző témáival, és választ kaphattak azokra a kérdésekre is, hogy miként kapcsolódik a klímaváltozás és az alkotói munka egymáshoz, mit tehet a művészet a környezetvédelemért.

A szervezők tájékoztatása szerint a művészet sokszor egy eszköz vagy egy látványos kommunikációs csatorna: az alkotók történeteket, mindenkit érintő üzeneteket, kérdéseket dolgoznak fel, így manapság egyre gyakrabban foglalkoznak a környezetvédelmet, a klímaválságot vagy a hulladékot érintő témákkal. A program keretében az érdeklődők az előadások és kerekasztal-beszélgetések mellett a hulladékot alapanyagként felhasználó kreatív foglalkozásokon és a fenntarthatósággal foglalkozó filmek vetítésein is részt vehettek.