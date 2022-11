A zero waste kifejezés bár nagyon népszerű, kivitelezni meglepően nehéz. Ám modern világunkban meg tudjuk tenni azokat a lépéseket, amivel a környezettel, az emberekkel és önmagunkkal is harmóniában lehetünk, szélsőségek nélkül. Az esemény előadója több mint tíz éve él így, környezettudatosan. Az általa megálmodott és létrehozott veszprémi Feltöltő Pont is ezért jött létre. Egyéni szinten a hulladékmentesség a leglátványosabb, a legkézenfekvőbb lépés és valóban megoldható. Az érdeklődők ezúttal megtudhatják, mit tehetnek meg megerőltetés és lemondás nélkül, egységben a természettel. A belépés ingyenes. A Bakonyi Zöldkör a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház programsorozata természetvédelmi témákról, a szervezésben közreműködik az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma.