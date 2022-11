A tárlaton az évtizedek során készült fotókból látható válogatás, valamint az együttes által elnyert oklevelek, díjak és érmek is megtekinthetők. A kiállítás bemutatja a táncegyüttes történetét, fellépéseit és programjait is.

Nagy Marianna, a Szilágyi- iskola művészeti intézményegység-vezetője, a táncegyüttes vezetője megnyitójában felidézte, a csoportot Kiss Jánosné Joli néni alapította tizenkét taggal 1972-ben. Hozzátette, a táncegyüttes rendszeres résztvevője a városi és megyei kulturális eseményeknek. A művészeti csoportot az öt évtized alatt többek között Pro Meritis, Pro Civitate és Pro Comitatu, míg idén Gizella-díjjal ismerték el.

Az együttes rendszeresen versenyeken lép fel, régiós megmérettetéseken többször arany minősítést szereztek. A táncosok évről évre nagyszabású gálaműsort adnak elő, valamint tagjai tánctáborokban pallérozhatják tudásukat. Az évtizedek során a szomszédos országokban, valamint Belgiumban és Finnországban is felléptek.

A jubileum alkalmából a táncegyüttes történetéhez kapcsolódó rajz- és feladatmegoldó versenyt is szerveztek a tagoknak, amelynek megoldásaihoz a diákoknak kutatómunkát kellett végezniük. A kiírásra beérkezett legszebb rajzokból kiállítás nyílt az intézmény közösségi termében, valamint a hétfői eredményhirdetésen jutalmazták a verseny résztvevőit is.