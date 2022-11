A több évre visszatekintő balatonfüredi kezdeményezéshez a szervező tóparti település több kulturális partnervárosa, így Győr, Gyula, Baja, Debrecen, Kecskemét és Szolnok is csatlakozott. Balatonfüreden a Kiserdőben a kőszínháznál közel száz helyi diák – a legkisebbektől a középiskolásokig – szavalta Babits Mihály A lírikus epilógja című versét, míg a többi településen az intézményekben vagy köztereken mondták a verset a tanulók ugyanabban az időpontban, mondta el Cserép László, az önkormányzat Művelődési, oktatási, sport és idegenforgalmi osztályának vezetője.

Bonczidai Éva, a Magyar Kultúra magazin főszerkesztője köszöntőjében arról beszélt, a nyelvek csak az emberek közötti egyetértéssel jöhettek létre, hiszen az egyes szavaknak csak akkor tulajdonítjuk ugyanazt a jelentést, ha arról konszenzus van. Hozzátette, a nyelvet nemcsak kommunikációra használjuk, hanem a gondolkodásunk alapja is, ugyanakkor megvannak a maga határai: nem tudunk vele kifejezni mindent, nagyon sok mindenre nincsenek szavak, ilyenkor jellemzően a művészetek – például a zene – vannak az ember segítségére, amelyek közvetítik a szavakkal ki nem fejezhető érzéseket is, húzta alá. Bonczidai Éva kitért arra is, magyarként szerencsések vagyunk, mert az anyanyelvünk nagyon képi, és ez jellegzetes gondolkodást tesz lehetővé. A diákokat arra biztatta, függetlenül attól, milyen pályát választanak később, hogy időről időre csodálkozzanak rá a magyar szólásokra, szavakra és mondatokra, és szeressék az anyanyelvüket.