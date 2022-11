Szépek, akác az anyaguk, a színük sötétbarna, így illenek a Bakonyt őrző építménybe, olyan hatást keltenek, ami nem idegen az erődítmény múltjától. Ilyen korlát szegélyezi az új lépcsőt is, ami egy olyan részre vezet, ami eddig nem volt bejárható. Az óratorony melletti sziklabástyáról így már északnyugati irányban könnyebben megcsodálható a gyönyörű panoráma. Eddig ezt a pontját nem használták ki a várnak, most viszont már kilátóként működhet. Amberger Dániel várkapitány azt is elmondta lapunknak, mit érdemes tudni történetéről. Ugyanis ez a sziklakiemelkedés természetes képződmény, aminek egykor a tetejét egyenesre formálták és tornyot építettek rá a középkorban. Ez már nincs meg, de úgy tudni, a kuruc időkben két ágyút is elhelyeztek itt.