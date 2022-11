Géczi János szerkesztő a bemutatón felidézte, a folyóirat ötletét Perlaki Claudiával, Demel Eszterrel és Gopcsa Katalinnal találták ki, és a város a kezdeményezés mellé állt. A szerkesztőbizottság tagja volt korábban Ladányi István, a mostani lapszámtól Perlaki Claudia vált ki a grémiumból, ugyanakkor két új rovatvezető segíti a munkát a jövőben: Grászli Bernadett, a Művészetek Háza igazgatója és Pátkai Ádám Sándor régész, míg januártól Vondervisztné Kapor Ágnes is szerkesztőként csatlakozik a laphoz.

Géczi János elmondta, a legújabb, negyvenedik lapszámban több írás foglalkozik az Auer Fesztivál koncertjeivel, emellett képzőművészeti, irodalmi és színházi eseményekről szóló tanulmányok is olvashatók a lapban.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) kérdésre válaszolva elmondta, a város szívében lévő antikvárium fontos helyszíne Veszprémnek, és arra törekednek, hogy Molnár Sándor antikvárius halála után is fenntartsák a hely szellemét. Hozzátette, az Európa Kulturális Fővárosa egyik alapküldetése, hogy a programokat közelebb vigyék az emberekhez, és rendhagyó helyszínek is befogadjanak rendezvényeket. Erre azért is van szükség, mert egy felmérés szerint a város kulturális rendezvényei ugyan látogatottak, de csak a lakók húsz százaléka jár rendszeresen ezeken a programokon.

A rendezvényen bemutatták a Gopcsa Katalin művészettörténész írásaiból összeállított Veszprémből nézvést című kötetet, amelyet Vondervisztné Kapor Ágnes szerkesztett. A harmadik Séd-könyv Gopcsa Katalin kutatói pályájának kérdésfeltevéseit követi, az írások Egry József művészetéről, az üvegművészetről, a városképek jelentőségéről és a Veszprémi Művész Céh történetéről is szólnak.