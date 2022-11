A rendezővel, egyben a színtársulat művészeti vezetőjével, a Badacsonytomajon élő Antalóczy Zoltánnal a darab után váltottunk szót.

- Az Okuláré Projekt 2014-ben indult el, egy hódmezővásárhelyi színész, Ilyés Lénárd hívta életre azzal a céllal, hogy segítse a közösségteremtést és bemutatkozási lehetőséget biztosítson a fiatal kortárs magyar drámaírók számára. A programot a Fiatal Drámaírók Háza nevű szervezet koordinálja. Ők kéthavonta írnak ki új pályázatot, amelyben megadnak egy hívószót. Erre a hívószóra kell a szerzőknek írnia egy-egy rövid egyfelvonásos drámát, maximum húsz percben. Utána zsűrizik a beérkezett pályaműveket, s ezek közül kerül ki az a három, amelyet aztán több helyszínen feldolgoznak és bemutatnak a különböző társulatok. Ami engem illet, éveken át kint éltem Norvégiában és ottani magyarokkal alakítottunk színjátszó kört, ami nekem egyébként mindig is nagy vágyam volt. Itt találkoztam az Okuláré Projekttel, ami első hallásra is nagyon megtetszett. Látszott, hogy ezzel gyakrabban tudunk megmutatkozni, hiszen itt a kötött és viszonylag rövid időintervallumok miatt - ami az Okuláré Projekt sajátossága - nem kell megtanulni a szöveget. Papírról olvassák fel a szereplők, s ennek ismeretében nem meglepő, hogy könnyebben találtunk embereket az éppen aktuális szerepekhez. 2017-ig folyamatosak voltak a fellépéseink. Aztán a következő évben hazaköltöztem Magyarországra, Badacsonytomajra. Nagyon hiányzott a színjátszás és ekkor találtam rá Havasi Gáborra, a tapolcai Tamási Áron Művelődési Központ színjátszó klubjának vezetőjére. Ő örült a megkeresésnek, és én is a lehetőségnek, bár első megbízásként súgó voltam, mivel a szerepek már mind gazdára találtak. A következő évadban már természetesen volt szerepem, két darabban is - beszélt az előzményekről Antalóczy Zoltán.

Mint megtudtuk, a Covid akkor némileg keresztülhúzta a terveket és az egyik darabból semmi sem lett. A másikat, az Adáshibát végül a vírus támasztotta akadályok miatt, kétszeri halasztás után nagy nehezen tavaly nyáron tudták bemutatni, nagy sikerrel. Időközben Havasi Gábor kilépett a színjátszó klubból, így adódott a kérdés, hogy ki vegye át a helyét. Antalóczy Zoltánnak ugyan eredetileg nem voltak olyan tervei, hogy társulatot irányít, de amikor a helyet biztosító intézmény vezetője, Tóth Boglárka feltette a kérdést, hogy ki legyen a vezető, a megbeszélésen jelenlévő tagság, Korponai Kitti javaslatára Zoltánnak szavazott bizalmat.

- Nem volt kérdéses, hogy vállalom-e, hiszen azon túl, hogy meglepődtem, egyben örültem is ennek a lehetőségnek. Gyorsan kellett dönteni, hogy milyen művel induljunk el. Így jutott eszembe jutott a Pletykafészek című darab, ami nagyon tetszett, s itt Tapolcán még ilyet nem mutatott be amatőr társulat. Óriási lendülettel láttunk neki a munkának annak érdekében, hogy a jogi háttérrel se legyen probléma és a szereplőgárda is rendelkezésre álljon. Magasra tettem a lécet, hiszen ez a Neil Simon darab rendkívül pörgős, ahol minden szereplőnek a maximumot kell hozni, egy hiba tönkreteheti az egész produkciót. Ráadásul azon is izgultam, hogy lesz-e elég érdeklődő a bemutatóra. Az első alkalommal erre is választ kaptam, hiszen teltház fogadott minket, és a következő két előadásnál is alig pár üres hely maradt a nézőtéren. Bizonyos szempontból ez volt a vizsgamunkám itt, amit végül sikeresnek ítélt a közönség. Megjegyzem, a magas színvonal felé való elköteleződést a csapat nevében történő változással is érzékeltetni kívánjuk, ugyanis immár nem színjátszó körként, klubként dolgozunk, hanem színtársulatként, amelyet a minket befogadó intézmény után Tamási Áron Színtársulatra kereszteltünk el. Ma már készülünk az új évadra, egy új darabbal, amelyhez ugyanolyan lelkesedéssel és szakmai alázattal áll a jelenleg nyolc állandó taggal rendelkező társulat, mint az előzőhöz - hangsúlyozta Zoltán. Hozzátette, boldog, hogy Tapolca után lakóhelyén, Badacsonytomajon is bemutatkozhatott rendezőként és fellépőként is Dominek Icával, Korponai Kittivel és Bognár Róberttel együtt az Okuláré Projekt keretein belül. Érdekességként említette, hogy az előadás után a badacsonytomaji Himfy Irodalmi Körtől is kapott invitálást, amire szintén nem tudott nemet mondani.