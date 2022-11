Az idei évben sem történt ez másként, az egykori bárdosos diák, az ismert költő és irodalomtörténész a tőle megszokott humorral átszőtt, ám kedves szavakkal szólt a versíró gyerekekhez. - Kedves bárdosos és batsányis diákok, versíró kisbarátaim! Akik első olvasásra is elnyerték közületek a tetszésemet, mivel soraitokból rögvest kihallottam a ritmust, az összecsilingeléseket, vagyis a sorvégi rímeket, s csöppnyi humorral is fűszereztétek mondanivalótokat, nos, ti vagytok a nyertesek - mondta Németh István Péter. Majd az általa megállapított helyezések sorrendjében gratulált, s adta át az oklevelet és könyvet az első helyezett Szabó Bencének (6. z - Bárdos), a második Tóth Patriknak (8. z - Bárdos), a harmadik Hegyi Kristófnak (4. a - Batsányi) és a különdíjas Gergely Zalánnak (5. a - Batsányi).

Mint elhangzott, az idei év témája a sport volt, mivel az 1952-ben Helsinkiben olimpiai aranyat szerző Csermák József ebben az évben lenne kilencven esztendős. - Valóban csodás téma a sport, pályán és irodalomban egyaránt. Amikor Londonban legyőztük 6:3-ra Anglia futball-válogatottját, a zöld gyep széléről a tudósító arra kérte a rádió hallgatói között ülő költőket, hogy írjanak verseket Puskás Öcsiékről, akik az évszázad mérkőzését nyerték meg éppen. Zelk Zoltánék komolyan is vették a kérést, örömmel teljesítették a házi feladatot. Amikor 1952-ben, Helsinkiben az olimpián a tapolcai Csermák József kalapáccsal túldobta a 60 méteres álomhatárt, Cs. Varga János, a Vasutas Kultúrotthon vezetője is rímekbe szedte ezt a diadalt - fogalmazott Németh István Péter. Hozzátette, hogy akik már nem lehetnek köztünk - Csermák József, Szalay Gyöngyi és Cs. Varga János -, most bizonyára meghatódva, s nagy tetszéssel fogadnák a gyerekek rímes emlékezéseit.