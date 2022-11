A Hősök kincsei című tárlat megnyitóján Brányi Mária alpolgármester (Fidesz–KDNP) kiemelte, Veszprém és a veszprémi vár a kora középkorban nemcsak a Kárpát-medence egyik egyházi központjaként működött, hanem a kereskedelem, az ipar, az oktatás és a művészetek egyik szellemi központja is volt, és immár több mint ezer éve az európai kultúra szerves része. Örömét fejezte ki, hogy a Hősi kapuban megnyílt tárlaton az idelátogatók és a helyiek is információkat kaphatnak a várról.

Péterváry-Szanyi Brigitta, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója bevezetőjében elmondta, a kiállítást pályázati forrásból, 25 millió forintból valósították meg. Hozzátette, a kiállításon olyan tárgyakat és történeteket mutatnak be, amelyek Veszprémet kiemelik a környék és az ország középkori várai, városai közül. A vár mint egyházi és közigazgatási központ jelenik meg: a földszinti térben főként az államalapítás és az Árpád-kor időszakára fókuszálnak, míg a második szinten a végvári rendszer korszaka elevenedik meg ruházat, eszközök és makett bemutatásával.