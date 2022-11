Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere arról beszélt, hogy Veszprém mint a Zene városa és az Európa Kulturális Fővárosa cím jövő évi birtokosa is nagy örömmel fogad minden zenei rendezvényt. Reményét fejezte ki, hogy a veszprémi koncert egy út kezdete, és a jövőben hagyománnyá válik a Gospelkarácsony a megyeszékhelyen.

Jenei Domokos főszervező – aki 18 éve foglalkozik gospelturnék koordinálásával – elmondta: a fellépések minden esztendőben december 10-én indulnak Európában, és szilveszterkor érnek véget. Mint megtudtuk, minden évben a legjobb kórust hívják meg Amerikából a turnéra. Ezúttal a New York-i Vincent Bohanan & Sound of Victory kórusra esett a választásuk. A zenekar 25 fős, élőben éneklő zenekar, melynek David Bratton a világhírű szólistája. Hangsúlyozta, hogy a gospelkoncerteknek élőben van igazán hatásuk. A kórus nem mellékesen december 17-án Ferenc pápa előtt, a Vatikánban is fellép majd az olaszországi karácsonyi koncerten.

Darnai János, a Veszprémi Főegyházmegye ifjúságpasztorációs referense szerint ugyanakkor nagyon fontos, hogy minden embert Krisztus-központú, gondolkodni kész kereszténnyé formáljanak, amire a gospelkoncert kiváló lehetőség.

A Magyar Református Szeretetszolgálat a hazai helyszíneken gyűjtést fog szervezni, a veszprémi koncerten összegyűlt adományokkal a megyei rászorultakat fogják megsegíteni, ismertette a helyszínen Karsa Patrik kommunikációs munkatárs. Mészáros Szilvia, az Unilever veszprémi Algida Jégkrémgyárának HR-menedzsere végezetül elmondta, cégük az elmúlt években igyekezett „együtt lüktetni" a várossal, annak kulturális életével. Társadalmi felelősségvállalásukban pedig a Magyar Református Szeretetszolgálat megkeresésére több millió forintos támogatást nyújtottak korábban, most pedig örömmel újságolta, hogy az első adakozók lesznek a koncerten.