Talál. Ez a címe a kiállításnak, mely a találkozás szóból rövidült, de mégis bővült, hisz különböző igekötőket használva a cím is többrétegű lehet, éppúgy, mint a képek. Ehhez kapcsolódva Köntös László gyűjteményi igazgató köszöntőjében kiemelte, hogy az igazságot nem kitalálni kell, hanem az igazságra rátalálni kell – ebben segít a kiállítás is.

Megtalál. Votin Dóra gondolkodását nagyon erősen meghatározza a vizualitás, s a komplex, egyéni látásmód, gondolkodás, melyet átjár hite. - Érdekes, de eleinte azt gondoltam, hogy a képzőművészet leválasztható a hitemről, de azt vettem észre, hogy mégiscsak abból alkotok, aki én vagyok, ahogyan gondolkozom. S ezt, a mindennapjaimat meghatározza a hitem, a világlátásom, végül elfogadtam, hogy ez egy szerves egység az életemben, megtaláltam az egyéni hangomat. Azt hiszem, a munkáimon is ez látszik, hogy van mögöttes tartalom, szeretném elgondolkodtatni a nézőt, és szeretném kihívás elé állítani. Mert van, amit könnyű megérteni, befogadni, de minden kép többrétegű - s nem festékrétegre gondolok -, s érdemes ezeket a rétegeket feltárni - tette hozzá mosolyogva a művész.

Visszatalál. Votin Dórának volt már kiállítása a Pannonia Reformata Múzeumban, tavaly nyáron alkotótársaival közösen mutatkoztak meg a Re-forma című kiállításon. Most ismét a múzeumban köszönthetjük alkotásait, melyek bibliai gondolatokra reflektálnak. A kiállítást Bagdán Zsuzsanna újságíró, szerkesztő, egykori refis diák nyitotta meg. Elmondta, hogy a három teremben hét sorozat képei látható, absztrakt alkotások, enyészettől megmentett, átrajzolt deszkák, valamint az úgynevezett eltüntetett képek. Mégis a különféle anyagok, témák, textúrák egy nagy történetté állnak össze. Történetté, amit mindenki másképp fejt meg. - Votin Dóra számára a festés olyan nyelv, melyen gördülékenyen fogalmaz meg olyan összefüggéseket, amelyekre vallásfilozófus alkata fogékonnyá teszi őt – mondta Bagdán Zsuzsanna.

Hazatalál. Az eltüntetett képek-sorozat kapott helyet a középső teremben. Ezek a képek a reformáció 500. évfordulója alkalmából készültek. Azokat az átfestett képeket idézik meg, melyeket a reformáció nevében festettek fehérre. A fehér homlokzat alól átsejlik az eredeti mű. Ez a rejtőzködő megjelenés új képeket szül. A régi megsemmisült, új jött létre, ugyanakkor az átalakulás ellenére ott az eredeti alap, ami meghatározó, ami nélkül az új sem létezne. Valami elmúlik, elsüllyed, valami más feltárulkozik, feltör - vallja Votin Dóra, akinek képei befogadó, értő otthonra találtak a Pannonia Reformata Múzeumban.