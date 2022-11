A Hangvillába szervezett konferenciát Weyer Balázs, a Music Hungary Szövetség elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, a korábbi egri korszak után immár harmadszor vendégeskedik az esemény Veszprémben. Szerinte a konferencián az iparági jelleg domborodik ki, és többet beszélnek gazdasági ügyekről és statisztikákról, mint arról, ami miatt mindannyin részesei: a zenéről.

Weyer Balázs megkérdezte, hányan hallgatnak mindennap zenét a felnőtt korosztályban. Ez a szám 70 százalék, azaz nagyon kevés dolog játszik az életünkben ilyen fontos szerepet. Beszélt arról is, hogy a konferencia idei témája a zene és az ember, a zene és a társadalom. A konferencia meghívottjainak névsora nagyon színes, benne Senával vagy éppen Lovasi Andrással.

Ugyanakkor átadják a Music Hungary-díjakat is a zárónapon a kiemelkedő zenészeknek, előadóknak vagy a háttérben dolgozóknak. Az est házigazdája Csepelyi Adrienn podcaster, riporter és Hajós András zenész-műsorvezető lesz. Weyer Balázs elmondta azt is, a díj jelöltjeinek listáját a legjobb nevezettekből szakmai bizottság állította össze, a díjazottakat a szövetség elnöksége választotta ki.

A konferenciához természetesen koncertek – amelyek ingyenesek – is kapcsolódnak: három helyszínen, mindkét este hazai fellépőket láthatnak és hallhatnak az érdeklődők.