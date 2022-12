December elején nagy sikerrel zárult az Adventi Fesztivál, aminek keretein belül 29 hajó indult a Mikulás Regattán, 32 kézműves árus portékáit találhattuk meg a Balatonlellei Karácsonyi Vásárban, és hét étterem ételeit kóstolhattuk az Adventi GasztroPikniken. A rendezvényparkban ezen kívül december eleje óta megcsodálhatóak a karácsony park gyönyörű kivilágított figurái, tőle párszáz méterrel az országos népszerűségre szert tett horgolt karácsonyfa tekinthető meg, ami közel 40 lellei asszony keze munkáját dicséri.

Az ünnepek után sem áll meg az élet Balatonlellén. A Dél-Balatoni 4x4 Terepjárós Egyesület immár harmadik alkalommal rendezi meg a Traktoros Karácsonyi Felvonulást, ahol 20 - díszesen kivilágított - jármű fog keresztül menni Balatonlelle és Balatonboglár utcáin. “A nagy sikerre való tekintettel bővítettük az útvonalat, és a megállok számán is csavartunk egyet, hogy minél több embert tudjunk megörvendeztetni kezdeményezésünkkel” mondta Szabó Lajos, az esemény egyik főszervezője.

Az év utolsó napjai is tartogatnak programokat Balatonlellén. December 30-án kerül megrendezésre a Fuss Neki Futófesztivál szervező brigádja által szervezett Szilveszteri Futógála, a futni vágyók közkedvelt év végi eseménye. A legrégebbi hagyomány viszont kétségkívül a Szilveszteri Regatta, amit idén tizedik alkalommal rendeznek meg a Balatonlelle előtti vízterületen. A Téli Vitorlás Versenysorozat nem titkolt célja a szezon hosszabbítás, szeretnék megmutatni, hogy a Balaton télen is hajózható, és szeretnék biztosítani, hogy a téli időszakban is hódolhassanak a vitorlázásnak a sportág szerelmesei. “A verseny indulása óta partnerünk a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata, akik figyelnek és vigyáznak ránk, ezért szeretnénk ezzel az év végi versennyel őket is támogatni, a nevezési díj egy részét a Rupert nevű mentőhajójuk felújítására ajánljuk fel!” – mondta Tóth Balázs a Hello Balatonlelle Egyesület elnöke. A verseny délelőtt 11 órakor indul és a tervek szerint a versenyzők két futamban mérik össze tudásukat. A szervezők a nézőkre is gondolnak: rengeteg egyéb programmal készülnek azok számára, akik nézőként, a partról követik az eseményeket. A mozogni vágyóknak ott a BL műjégpályája valamint azok, akik testközelből szeretnének részesei lenni a versenynek, felülhetnek egy nézőhajóra. Bár ez az év utolsó vitorlásversenye a Balatonon, a téli vitorlás versenysorozat nem ér véget. Februárban jön a Farsangi Regatta, márciusban pedig a Tavaszi Regattával ér véget a téli vizes küzdelem.

A balatonlellei rendezvénytér is benépesül az év utolsó napján: második alkalommal - Városi Szilveszter néven - egy óévbúcsúztató partyt szerveznek. Az új évben sem hagy senkit események nélkül Balatonlelle, ugyanis február 4-én ugyanitt kerül megrendezésre az V. Lellei GasztroFarsang. Hisz a Balaton télen nyáron menő, és Balatonlellén mindig történik valami!