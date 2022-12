A devecseri gróf Esterházy Ferenc halála után idősebb fia, Ferenc zeneszerző örökölte a tatai uradalmat a kastéllyal. Zenei tanulmányait New Yorkban végezte, s doktorátust szerzett. Operát is írt, melyet nagy sikerrel mutatott be az Operaház. Nyaranta a tatai angolparkban zenei előadásokat rendezett. Testvéröccse, Tamás a devecseri birtokot örökölte.

– Ifjú Ferenc gróf pezsgőgyárat, Tamás gróf téglagyárat alapított. A tatai kastély és gazdasági épületei az 1770-es években épültek. Az uradalom nagy pincerendszerrel is rendelkezett, s itt kapott helyet a pezsgőgyár. Sikerült a neves francia szakembert, Hubert Emilt pezsgőmesternek megnyernie, s általa jó minőségű gyöngyöző ital készült, amelyet külföldön is tudott értékesíteni. Számos korabeli újság méltatta a tatai pezsgőgyárost. Napjainkban Esterházy néven kerül forgalomba a tatai pezsgő.