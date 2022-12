Csali János polgármester elmondta, hogy az orgonakoncert sorozattal a település a helyi igényekre alapozva kulturális programokkal és fejlesztésekkel bővítette ki a már meglévő rendezvényeit. Így egyben a térség komolyzenei programkínálatát is gazdagították. A régióban egyedülálló, rendhagyó, magas szakmai színvonalat képviselő komolyzenei és orgonakoncert sorozatot valósítottak meg részben az Ars Sacra Fesztivál és az Orgonák éjszakája elnevezésű rendezvényekhez csatlakozva. A zenei programok nem csupán egy átlagos koncert élményt nyújtottak, hanem speciális lehetőséget kínáltak a közönség számára, hogy aktív részeseivé váljanak a zenei ismeretterjesztésnek.

- Az Orgonák éjszakája és az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódó események programja a zene szeretete mellett az orgonajátékot és hangszert hívatott népszerűsíteni más hangszerek hangzásával és énekhanggal kiegészítve, ezzel is megmutatva a hagyományosan a vallási élethez kapcsolódó hangszer sokszínűségét és a benne rejlő lehetőségeket. Ruppert István a budapesti zeneakadémia és a győri Széchenyi István Egyetem Liszt Ferenc–díjas orgonatanára biztosította a szakmai hátteret, együttműködésével és szakmai vezetésével állították össze a szakmai programot olyan kiváló művészek társaságában, mint a Richter Kamarakórus tagjai, Hontvári Csaba trombitaművész, Soós Gábor és Tóka Ágoston orgonaművész, és a VOX Harmónia Együttes. A rendezvények a régió komolyzenei palettáját színesítették, melyeket a lokális értékekre alapozva tudatosan építettük fel és hagyományteremtő szándékkal szerveztük. Már a tervezési fázisban is az elsődleges szempontok között szerepelt a fenntarthatóság, a hagyományőrzés és a közösségépítés hármasa. Az orgonakoncerteket a helyi és környező településeken élők számára szervezték, elősegítve a zenei nevelést, ismeretterjesztést, és a szabadidő minőségi eltöltését- mondta a polgármester. Ennek szellemében a teljes programstruktúra ingyenesen látogatható volt az érdeklődők számára. Külföldi vendégek számára Csali Nikolett nyelvi moderátor három idegen nyelven adott tájékoztatót az eseményekről. A nagyvárosoktól távol, a városi létből kiszakadva vidéki közegben valóban értékes időtöltési lehetőséget kínáltak, emellett kapcsolódási lehetőséget a gasztrokultúra és a borturizmus után érdeklődő vendégeknek is, hiszen a településen világszínvonalú borokat készítenek a borászok. Csali János polgármester kiemelte, hogy a rendezvények célja a település értékeire alapozva olyan közönséget vonzó desztinációs termék kialakítása, amely előre mozdítja a település társadalmi, gazdasági helyzetét és hagyományos értékeit, hiszen a hasonló programok és együttműködések kulcsszerepet játszanak a térség stabil fejlesztésében, továbbá köszönetét fejezte ki a művészeknek a rendkívül tartalmas és kiváló előadásokért.