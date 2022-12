Két helyszín, öt nap, hét sztárfellépő és a huszadik év a világ minőségi zenei fesztiváljainak sorában - 2023-ban izgalmas produkciókkal ünnepli két évtizedes fennállását a VeszprémFest. A programkínálatot csütörtökön sajtótájékoztatón mutatták be a Budapest Music Centerben. Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója elmondta, ünnepi lesz a 2023-as fesztivál, visszatér az opera műfaja. Összefogások, barátságok, szponzorok nélkül és a VeszprémFest csapata nélkül nem sikerülhetett volna idáig eljutni, közölte. A fesztivál eddigi történetében kétszázezer jegyvásárló, több mint 150 nemzetközi fellépő volt. Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója kiemelte, cél, hogy 2030-ra Veszprém legyen az a város, ahol a legtöbben zenélnek. Porga Gyula polgármester szerint többek között ennek a sikeres fesztiválnak is köszönhető, hogy Veszprém elnyerte az Európa kulturális fővárosa címet. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter örömét fejezte ki, hogy Veszprém mer nyitni, ennek köszönhető az a sok kulturális siker, amire méltán lehet büszke mindenki. Az eseményen részt vett Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője is.

Július 12-én napjaink egyik legnépszerűbb fiatal latin énekese, Alvaro Soler nyitja a fesztivál 2023-as programját a História Kertben, 13-án a fado szupersztár, Mariza énekel.

Alvaro Soler

Július 14-én a 21. század vezető primadonnája, Anna Netrebko szoprán klasszis lép színpadra egy nagyívű, javarészt Verdi operákból összeállított gálaműsor sztárművészeként. Mellette fellép férje, az azerbajdzsáni tenor, Yusif Eyvazov, közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara, vezényel Michelangelo Mazza.

Anna Netrebko, Yusif Eyvazov

Július 15-én öt évvel ezelőtti, zajos sikert arató veszprémi koncertje után “20 Years of Soul“ elnevezésű turnéjának keretén belül ismét a fesztivál vendége lesz Joss Stone, 16-án Norah Jones Veszprémben adja élete első hazai koncertjét.

Norah Jones

A História Kertbe meghirdetett nagyszínpados koncertekkel párhuzamosan július 12. és 15. között minden nap egy-egy különleges Rost Andrea produkciót láthat a közönség a jezsuita templomkertben. A Kossuth-, Prima Primissima és Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja négy napos, izgalmas zenei kalandozásra hív barátaival, pályatársaival és növendékeivel bemutatott produkcióival. Azt mondta, igyekezett minél színesebb műsorokat összerakni.