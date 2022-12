A vásártéren a múlt héten már aggattak rá díszeket angyali szándékkal többen, és most szombaton is bárki megteheti még, szárnyat kaphat így jószándéka. Az idei utolsó piac után lesz belőle egy zirci családnál karácsonyfa. Készen, szépen kapják meg. Mi is angyalok lehetünk így, azzá válhatunk egy-egy percre, akár egy karácsonyfadísz erejéig, angyalokként lephetjük el a vásárteret a Bakony szívében – ezt ez a kedves kis kezdeményezés is bizonyítja, és a májusi nyitás óta Zircen formálódott piaci közösséget méltóképp jellemzi ez az óévbúcsúztatás, évadzárás.

Fotós: Rimányi Zita/Napló