A formáció könnyűzenei dalokat adott elő a jobbára klasszikus zenében alkalmazott hangszereken, mondta el érdeklődésünkre Ruha Arnold, az együttes vezetője. A zenekart tíz zeneiskolai tanuló alkotja, akik hegedűn, fuvolán, gitáron, csellón és a cajón nevű ütőhangszeren működnek közre a két énekes mellett, valamint több dalban Ruha Arnold is énekel vagy billentyűs hangszeren játszik. Az együttes legfiatalabb tagja tizenkét éves, a legidősebb középkorú. A koncerten az utóbbi félév anyagát mutatták be. A sokszínű repertoárban többféle műfaj és több ország zenei kultúrája jelent meg. A hazai dalok mellett örmény, finn és amerikai nóták ugyanúgy felhangzottak, mint Ruha Arnold saját szerzeményei. Olyan ismert popslágereket is előadtak az együttes vezetőjének átiratában, mint a Bagossy Brothers Company Olyan ő című dala, az Ismerős Arcok Nélküled című melódiája vagy a System of a Down frontemberének, Serj Tankiannak a Lie, lie, lie című nótája.

Az Írisz Kisegyüttes a következő hetekben-hónapokban a formáció alapításának huszadik évfordulóját ünneplő koncertre készül, amelyet régi tagok közreműködésével tavasszal tartanak meg.