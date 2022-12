A projektre a Kristály-völgy Egyesület nyújtott be pályázatot a Veszprém–Balaton 2023 Zrt.-hez. A Bródy Imre Gimnázium diákjai részvételével zajlott egyéves munka zárása városi eseménnyé nőtte ki magát. Érkeztek középkorúak, nyugdíjasok, a részt vevő középiskolások diáktársai, barátai. Az Agórán kiállították az alkotásaikat, amelyben a képzőművészet különféle módjaival mutatják be a világ első kriptongyára múltját, az általuk elképzelt jövőjét, valamint Bródy Imre munkásságát. A diákok újságot is adtak ki, amelyet az érdeklődőknek ajándékoztak.

A program arra épül, hogy Bródy ötletét – hogy levegőből vonjon ki kriptongázt, amellyel izzókat tölt meg – először megvalósíthatatlannak tartották, de ő támogatók segítségével eljutott a célig. Akkor sem veszítette el a kedvét és lelkesedését, amikor mindenütt falakba ütközött. Ő egy Superman az utókor számára, annak a példája, hogy akarattal, kitartással, szorgalommal minden célt el lehet érni. A program az egykori ajkai gimnazista, Beck Zoli zenész utcazenéjével kezdődött, majd Toman Alexandra és Földing Ádám saját írását olvasta fel Bródy Imréről.