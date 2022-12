A Bűvös bábos fesztivált a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázatán nyert forrásból finanszírozzák. A projekt gazdája a Pápai Művelődéstörténeti Társaság, amely 52 millió forintot nyert el a fesztivál megszervezésére, a kezdeményezés mellé állt a Nemzeti Művelődési Intézet, míg a pápai Pegazus Színház a rendezvény szakmai vezetője.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, a program az egykori megyei gyermekbábfesztiválok hagyományát eleveníti fel, ami azért is fontos, mert azok a gyerekek, akik dramatizált játékokban vesznek részt, később is nyitottak lesznek a művészetekre. Hozzátette, az Európa Kulturális Fővárosa program elsősorban a közösségek megerősítéséről szól, ami a jelenlegi nehéz körülmények között különösen fontos. Reményét fejezte ki, hogy a program sikeres lesz, és 2024-ben, valamint az azt követő években folytatása következik.

Baloghné Uracs Marianna, a fesztivál igazgatója elmondta, a nemzetközi találkozót 2023. május 11–14. között rendezik meg a veszprémi Agórában és a belváros terein. A programra 28 bábcsoport mintegy négyszáz résztvevője érkezik Veszprémbe, köztük öt Veszprém megyei és öt határon túli csoport. A rendezvény célja, hogy találkozási és bemutatkozási lehetőséget adjon az amatőr bábjátékos csoportoknak, és hozzájárulhat ahhoz is a program, hogy a bábmozgalom egyik központjává váljon Veszprém.

Pető Lilla, a Nemzeti Művelődési Intézet hálózatiközpont-vezetője elmondta, hat éve indították el a Bűvös bábos programot, amelyben mára minden megyében létrejött egy bábcsoport, amelyek májusban bemutatkoznak a fesztiválon is. A bábcsoportok felkészülése már megkezdődött a jövő évi seregszemlére.