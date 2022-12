– Közel húsz évvel ezelőtt, 2004 decemberében a hollandiai Delft városában találkoztam először a Fények estje kezdeményezéssel. Andrea lányom ott élt akkor, s hozzá érkeztem látogatóba. Egy ködös, téli estén kettesben igyekeztünk az óváros felé. Az 1300-as évek végén épült templom tövéhez érve láttuk, hogy a tér megtelt emberekkel. Mindenki énekelt, egy színpadról zenekar kísérte őket. Mit is csatlakoztunk. Amikor a hollandok meghallották a számukra idegen magyar nyelvet, maguk közé vontak minket. Végül egy közös visszaszámlálást követően felgyúltak a téren a karácsonyi fények. Éreztem, hogy ezt a hangulatot magammal fogom hozni Magyarországra, s minden évben fel fogom idézni. Négy esztendővel később a bakonyoszlopi gyermekotthonba kerültem intézményvezetőként. Munkatársaimmal a szeretetet, a biztonságot próbáltuk megadni az ott élő gyermekeknek. Már az első adventkor előálltam az ötlettel, hogy rendezzük meg a Fények estjét a Bakonyban is. Jöjjünk össze mindannyian, terítünk asztalt, énekeljük és mondjunk verseket, gyújtsuk meg a fényeket. Tíz éven át így ment ez, a gyerekek nagyon megszerették. A mi ünnepünké vált, a nagy családé – mondta el az eplényi Bóbita háza udvarán tartott rendezvényen a házigazda, Justin Andrea.

Szomszédok és barátok látogattak el az első alkalommal, ám hagyományteremtő szándékkal megrendezett karácsonyi programra

Fotós: Szabó Péter Dániel

Hozzátette, néhány hete azzal a gondolattal ébredt, hogy lakhelyén, Eplényben is megrendezi a Fények estjét. Advent második szombatján bakonyi vendégházuk udvarára hívta és várta a barátokat, ismerősöket, szomszédokat. Akik jöttek is szép számmal, mintegy harmincan fogadták el a meghívást, nézték és hallgatták az erre az alkalomra összeállított, karácsonyi hangulatú verses-zenés ünnepi műsort, amelyben a házigazdák, Justin Andrea és Pócsik József mellett Körmöci Judit és Gianfranco Campanari lépett a közönség elé, míg Kiss János a technikai háttérért felelt.

A versek és dalok után aztán – ahogy Hollandiában – együtt számoltak vissza tíztől a megjelentek, s végül felgyúltak az udvaron az ünnepi fények, megkoronázva ezzel a programot, ami jó hangulatú beszélgetéssel és szeretetvendégséggel zárult Eplényben.

– Nem titkolt célunk Andreával hagyományt teremteni a rendezvénnyel, a jövőben szeretnénk egyre bővülő körben megnyitni udvarunkat a közönség előtt. A Fények estjét minden évben advent második szombatjára tervezzük, de a tavasszal és nyáron is szeretnénk kulturális programokat szervezni – mondta el lapunknak Pócsik József.