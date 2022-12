Az előadó N. Horváth Erzsébet író, helytörténész volt, aki minden alkalommal Román Iván hegedűművésszel, a Járdányi Pál Zeneiskola tanárával együtt érkezik az idősekhez. A Boldog és tartalmas időskor - kulturális programok az idősek nappali ellátásában című pályázaton a tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet nyert támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól. Így havonta egy-egy alkalommal szervezhetik az irodalmi előadásokat szeptembertől decemberig.

Az előadásokon azonban nem csak az idősek iránti megbecsülés, szeretet kerül előtérbe, de azok a kulturális, irodalmi és zenei kincsek is, amelyek emlékét az idősek évtizedek óta őrzik magukban – tudtuk meg N. Horváth Erzsébettől. Az előadás-sorozat egyik meghatározó célja az interaktivitás, a hallgatóság aktívan kapcsolódjon be a rendhagyó irodalmi-zenei összeállításba. Azt, hogy nagyszerű volt a célkitűzés, bizonyítja, hogy a jelenlévők is mondtak verseket, énekeltek, sőt, még táncra is perdültek.

A szeptemberi, első előadáson Sikos Rita igazgató köszöntötte az időseket, majd Szabó Ágota, a nappali ellátás vezetője vezette fel a rendhagyó irodalmi órákat. Azok témái között szerepelt a szülőföld, a család, az iskolai évek, az első szerelem, a tánciskola, a barátság, az élet szépsége. Érintették a természet szépségeit, az évszakok változásait, és azokat párhuzamba állították az emberi élettel. A Gyerünk a moziba be! című előadás a mozgóképszínházat a születésétől napjainkig kísérte végig. Az előadás gyertyagyújtással és szomorú megemlékezéssel kezdődött. Ugyanis az azt megelőző napok egyikén hunyt el Kertész Károlyné, Dézi, a tapolcai mozi nyugdíjas vezetője. Az előadáson szó volt a Lumiere-testvérek első mozielőadásáról, a némafilmek világáról, a kamera, a celluloidszalag feltalálásáról, az Oscar-díjról, a legekről és a filmbakikról.

A hozzászólások, az előadás "filmkockái" közé szervesen illeszkedtek azok a világhírűvé lett külföldi és a magyar filmslágerek, amelyeket Román Iván közvetített zenéjével. Az előadás után ez alkalommal is szeretetvendégségre invitált mindenkit Szabó Ágota intézményvezető.