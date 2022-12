A pandémia elteltével, két év után újra megrendezték a római katolikus általános iskola már-már hagyományos adventi hangversenyét. A csodálatos dallamok felcsendülése előtt Horváthné Tilhof Gyöngyvér, a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese az adventi időszakban a földre érkező négy angyalról, majd a várva várt ünnepi vendég eljöveteléről mesélt.

Elsőként az iskola gyermekkarának előadása melengette meg a jelenlévők szívét. Előadásukban egy népszerű XVII. századi angol dallam csendült fel, melyhez Gerzsenyi Sándor írt magyar karácsonyi dalszöveget. Az énekkart orgonán Kanyárné Grünvald Petra kísérte. Ezt követően Németh Noémi vezényletével Tóth Gabi Szeretni jöttem című dala csendül felt, majd Zséda Szürke patás című vidám dalát énekelték az kórustagok. Zongorán közreműködött Szücs Krisztián, kahunon Balassa Balázs, gitáron Németh László.

A zeneiskolás diákok három négykezes zongoradarabja következett, elsőként az első osztályos Németh Attila a Hull a hó is, fú a szél is kezdetű dalt játszotta felkészítő tanárával, Kovácsné Pogány Kingával. Őt egy Bruckner-darab követte Kanyár Kata és Csáky Emma zongorajátékával, majd Simon Olivér és Nagy-Somogyi Nóra Szilágyi István Tik-tak című darabját adta elő. Az 5. A és a 6. A osztályosokból álló kórus műsorában három ünnepi dal csendült fel, melyet gitáron Németh Noémi, fuvolán Kissné Gőgös Eszter, zongorán Lukáts Andrásné kísért. Ebben az összeállításban a gyerekek mellett a tanári kar tagjai is részt vettek Szincsák-Lukáts Fruzsina vezényletével.

A szervezők, Németh Noémi és Horváthné Tilhof Gyöngyvér a hangverseny végén az iskola valamennyi dolgozója nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánt mindenkinek.