Karácsony ünnepét tette teljessé az az orgonakoncert, melyet a Szent Margit-templomban tartottak december 26-án este. Sokan voltak kíváncsiak Dankos Attila orgonaművész, a Szent Mihály Főszékesegyház új kántorának koncertjére, bemutatkozására. Dankos Attila a zalaegerszegi zeneiskolában kezdte tanulmányait, 2005–2009 között a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskolában tanult szolfézs és orgona szakon. A középiskolában az éneklés és a karvezetés alapjait is elsajátította. 2009-ben felvették a Debreceni Egyetem orgona tanszakára, ahol 2016-ban diplomázott. A tanítás, illetve templomi szolgálat mellett nagyon fontos számára a rendszeres koncertezés. Ehhez szorosan kapcsolódik az improvizáció is. Alapjait már az egyetemen elsajátította, s magasabb szintre emelésére, gyakorlat szerzésére a templomi szolgálat során mindig volt lehetőség, hisz annak fontos részét képezi. Az improvizáció által nyújtott szabadság lehetőséget ad a művésznek az önkifejezésre is, így különösen szeret ezzel élni a koncertjei során. Koncertjei voltak többek között a szombathelyi, pécsi, debreceni székesegyházakban, Budapesten, Sopronban, Vasváron, Balatonbogláron, Nagykanizsán, Kasselben, Münsterben, illetve más németországi településeken.