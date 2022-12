A visszaemlékezéseket a jövő évi kalendáriumban is folytatta Svastics Imre, Tapolcafő szülötte, aki 1956-ban disszidált, és Los Angelesben él családjával. Számos alkalommal hazalátogat, hisz mágnesként vonzza életének meghatározó 15 éve, mely ideköti. A nagy távolság, az eltelt csaknem hat és fél évtized sem tudta feledtetni az átélt gyerekkor emlékeit, csínytevéseit, az akkori élet nehézségeit, örömeit, a szülőfalu szeretetét – írja Bali Istvánné, a kalendárium szerkesztőbizottságának egyik tagja a visszaemlékezések bevezetőjében.

A kalendáriumban találkozhatunk továbbá Máténé Kalmár Zsuzsa egy érdekes írásával is, Megtaláltam a település koronáját címmel, de olvashatunk Tapolcafőn élő, különös hobbit űző emberekről, valamint a 91 éves molnárral, Szilágyi Lászlóval történt beszélgetést is. A Tapolcafőről származó írónőről, Megyeri Juditról és műveiről is szerepel cikk a kiadványban, valamint a kalendárium számára írt novelláját is olvashatjuk, vagy Varga Árpád költőről, aki egy különleges versformában (apeva) írja költeményeit.

Ez már az ötödik évkönyv, kétévenként jelenteti meg a kertbarátkör. Az évkönyvet 2014-ben adtuk ki először, azzal a szándékkal, hogy megismertessük lakóhelyünk múltját, természeti érdekességeit, bemutassunk tapolcafői embereket, lokálpatriótákat, műemlékeket. Persze, nem maradhatnak ki a kertről és az érdekes növényekről szóló írások sem. Idén folytattuk a tapolcafői szép kertek, udvarok és az olvasók által beküldött emlékeinket őrző fotósorozatot is. Rejtvénnyel is találkozhat az olvasó, és a humor sem hiányzik a könyvből, ismét Tomena György karikatúrája nevettet meg bennünket.

A Tapolcafő Szolgálatáért Díjat kapott kitüntetettekről, a Tapolcafői Városrész Tanácsadó Testülete és a kertbarátkör 2022-es tevékenységéről és sok másról is tájékoztatást kapunk az évkönyvben. Azt hiszem, büszkén mondhatjuk magunkról, a mi közösségünk is megmutatta a településnek, mire képes: a Tapolca Forrás Tanösvény kialakítása a malomkerékkel és az egyéb látványelemekkel. A malomkerék építése 2013-ban történt, jövőre lesz tízéves (nemhiába került a borítóra). A sok kiadvánnyal pedig lakókörzetünk szépségét, kultúráját és természeti értékeit népszerűsítjük, miközben nem feledkezünk meg a múltról sem.

A bemutató végén Somogyi Zoltán a népszerű kiadvány olvasóinak kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánt.

