Közben érzékenyen rávilágítanak arra is, hogy Carolyn és Michael családi élete sem fenékig tejfel, a lányt megcsalják, de nem mer lépni, a fiú elhidegül, de nehezen néz szembe az érzelmeivel. Erre kapunk jelzésértékű feloldást, ami egyébként pont jó, se nem sok, se nem kevés, pont addig rezegtetik a szálat, míg érzelmileg bevonják a nézőt.

Francesca és a fotós, Robert (Koscsisák András) találkozása szép és szende. Igazi szívmelengető pillanat, és azok a négy nap leforgása alatt történő apró gesztusok, melyeket Pap Lívia szépen kidomborított, amitől kislányos zavarnak és tinilányos fellángolásnak érezzük (ahogy minden nagy szerelem kezdetekor) ezt a kapcsolatot, jól átérezhető a nézőknek, ismerjük az érzést, netalán már át is éltük, és Pap Lívia segít, hogy újra átéljük.

Amikor viszont asztalrengető nagy, mély érzésekről és fájdalomról, kétségbeesésről és vágyról van szó, Koscsisák András egyszerűen elvetette a gyeplőt. Annyira magával ragad Koscsisák András a legfontosabb pillanatokban, hogy elfelejtjük, hogy ez a testremegtető, nagy ívű vallomás amúgy Francescának szól, nem nekünk, akik a kakasülőről figyeljük az eseményeket.

Adott négy szereplő, és adott egy színpad, amelyről a karaktereink nem tűnnek el, folyamatosan jelen vannak (csak a helyszínváltoztatások jelzése okán bújnak néha a függöny mögé), és a saját szerepeik mélységeikor elviszik a fényt a másik háromról, akik továbbra is a színpadon vannak. Négy szereplő, és egy nagyon vázlatos történet (találkoznak, szerelmesek lesznek, elszakadnak egymástól, vége): talán a térszűkítés meghittebbé tehette volna, talán nem pillanatokra vonódtunk volna be a történetbe, ha a mélységeket a szereplők egyszerre, azonos mértékben élik meg, hogy ne tudjon másra futni a tekintetünk, aki menekvést nyújthat az érzelmektől. Egy nő hangja bizony elmélyül, amikor a kötelességtudat rácsukja a szívére az ajtót.

A darab semmiképp sem szívfacsaró dráma, de szeretettel ajánlom 20 éves kortól 88-ig. Az ennél fiatalabbaknak semmiképpen, mert az indokolatlan kuncogások eléggé el tudják rontani az élményt. Tökéletes randevúprogram, és karácsonyi ajándék A szív hídjai a Pannon Várszínháztól, de a zsebkendőt most kivételesen nem kell magunkkal vinnünk.