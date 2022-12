A workshopon felvetődött, hogy az érintés milyen fontos szerepet játszik az életünkben. E téren amúgy is lett volna miben fejlődnünk, ám az utóbbi években, köszönhetően a pandémiának, még inkább eltávolodtunk, elszoktunk egymás megérintésétől, főképp az idegenekkel kapcsolatban kerüljük ezeket az alapvetően természetes emberi gesztusokat.

A teremben természetesen komoly fizikai szinten is folytak gyakorlatok, íme egy kis leírás, hogy mi is ez a mozgásfajta valójában: A kontakt improvizáció alaptémáiból indulunk ki: érintés („bőr, hús, csont érintés”); súlyöntés, gördülés és csúszás, emelések... Azokra az információkra koncentrálunk, melyek érzékszerveinken át érintenek meg, s megfigyeljük az ezek által felajánlott lehetőségeket. Különböző képekkel is dolgozunk, melyek segítenek, hogy egy új világba kerüljünk, új minőségekkel találkozhassunk és megszülethessen egy új tánc partnerünkkel kapcsolódva. Mindezt egy teljesen felszabadító együttlétben tesszük, ahol az improvizatív mozdulatok, egymásra reagálások teremtik meg közös táncunkat. A foglalkozás végén megosztjuk egymás közt élményeinket, tapasztalatainkat szóban és rajzban is. Így nem csak a mozgással, érintkezésekkel tudunk közelebb kerülni önmagunkhoz, hanem a szavak és képi megjelenítés szintjén is.

A kurzust Györke Tímea – Táncos, tanár, mozgás- táncterapeuta vezette. Tímea 1994-ben szerzett szertornaedzői és testnevelő- gyógytestnevelői diplomát a Magyar Testnevelési Egyetemen, ekkor ismerkedett meg a modern tánctechnikákkal és a kontakt improvizációval. 2005 óta tanítja e stílust először a Semmelweis Egyetemen majd a budapesti Dózsa György Táncművészeti Szakgimnáziumban. Táncosként a Workshop Company, majd a TetraÉter csoport (www.tetraeter.wordpress.com) és az L1 Egyesület tagjaként improvizációval, táncszínházi darabokkal kísérletezik. A mozgás és a psziché kapcsolata elég régóta foglalkoztatja, ez a kíváncsiság vezetett a Pécsi Tudományegyetem pszichodinamikus mozgás –és táncterapeuta képzéséhez. Mozgás-táncterapeutaként a Magyar Táncművészeti Egyetemen osztja meg táncterápiás tapasztalataiat. „Munkámban az ösztönös, természetes mozgást, a szabad táncot, testtudati módszereket és a kontakt improvizáció „stílusát” próbálom ötvözni, s új utakat keresni; s mind ezek önismereti hatását kutatom.”

A Kék Madár Táncműhely célja, hogy a továbbiakban is rendszeresen szervezzen kontakt kurzusokat Veszprémben, amelyre a látottak alapján valós igény mutatkozik a felnőttek körében. Az esemény támogatója a Szeretfilm Stúdió Egyesület volt.