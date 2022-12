Egy olyan északi országról van szó, amelynek területe háromszorosa hazánkénak, a lakosság viszont csak feleannyi, tehát kényelmes kirándulásokat lehet tenni, nincs az a nagy tumultus. Ha az időjárást is figyelembe vesszük, a túrázásra alkalmas időszak rövidebb, mint a hazai viszonyok között, ráadásul a nemzeti tudat része, hogy a természetjárás csak kíméletes lehet. Ezért járunk jól, ha követjük a túraútvonalakat, amelyekről minden aktuális információt időben tudni lehet, hogy nincs szemetelés, helyükön hagyjuk a növényeket, természeti képződményeket, szép kavicsokat, köveket, stb. Zsuzsa áprilisban, húsvét idején lépett norvég földre, ahol a négynapos ünnep ugyanennyi munkaszüneti nappal járt, a vendégeknek fel kellett találni magukat. Ám mivel a gondos előkészület része a kapcsolatok felderítése is, már itthon segítséget kaptak a Bakony-Balaton Geopark munkatársától, Korbély Barnabástól. Így az együttműködés reményével indultak Dél-Norvégia Telemark régiójába, amit felfedezni szerettek volna. Ez a régió, ahol még a legősibb norvég nyelvjárást beszélik, ami például a síelés tudományának bölcsője. A lakosság jelentős foglalkoztatója a nehézipar, de mezőgazdaság is van, a kevés, arra alkalmas területet gondosan megművelik, és nagy becsben tartják saját terményeiket.