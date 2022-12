A várpalotai civil szervezet a Magyar Olimpiai Akadémia tagszervezeteként fontos feladatának tekinti a múltbeli sportsikerek felidézését, tárgyi vagy nyomtatott emlékeinek, relikviáinak gyűjtését, megőrzését és bemutatását. Ehhez kapcsolódva néhány éve hagyomány, hogy évzáró kiállításukon bemutatkozási lehetőséget kínálnak egy-egy iskolának is. Ezúttal az idén 70 éves Rákóczi Telepi Tagiskola sportéletét és büszkeségeit ismerhették meg az érdeklődők. Pintér-Simon Ágnes tagintézmény-vezető elmondta, 1972-ben szülők, tanárok és tanulók segítségével, sok társadalmi munkával készült el a tanintézmény sportudvara a háromlépcsős „lelátóval”. A korábban salakos pálya 1988-ban aztán aszfaltborítást kapott, így már egész évben használható volt. Az iskola tornacsarnokát 1993 decemberében vehette birtokba a diákság, a létesítményt lehetőségeihez mérten azóta is folyamatosan fejleszti az intézmény.

– Nagy örömmel tölt el minket, hogy nemcsak az általunk szervezett keretek között, de egyesületi szinten is nagyon sok tanulónk aktívan sportol, vagy éppen valamelyik tánccsoportban mozog hetente több alkalommal. Szerencsések vagyunk, mert sokan közülük ezt helyben, saját tornatermünkben tehetik meg, hiszen az általunk nem használt idősávban több egyesület tart ott edzéseket gyerekek részére. Asztalitenisz, futball, kézi- és kosárlabdaedzéseket is tartanak nálunk, így egészen az esti órákig zajlik az élet a tornateremben – összegzett Pintér-Simon Ágnes.

Ezt követően Szöllősi János, a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör elnöke és Pócsik József elnökségi tag mutatta be a civil szervezet azon tagjait, akiknek kitüntetései, díjai és különböző elismerései voltak láthatóak a Márványteremben kiállított tárlókban. Megtekinthette a közönség Poór Gyula és Szabó Béla díszpolgári címeit, de a Várpalotai Félmaratont három évtizeden át szervező Németh Tibor, az erőemelőként sikert sikerre halmozó Sztanke József, a spártai hős címet is birtokló Méreg József, a természetjárás és a sport szerelmese, Szukics Tibor, valamint a várpalotai „vasemberként” ismert triatlonista, Kóti László elismeréseit. Mellettük az olimpiai kör két elhunyt tagja, Csendes Géza és Pass László díjait is kiállították.

A várpalotai kiállításmegnyitón ott volt Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára is. – A Magyar Olimpiai Bizottság annak idején azért hozta létre az akadémiát, hogy ápolja az olimpiai hagyományokat, ebben pedig fáklyavivők a helyi egyesületek, köztük az aktív tagsággal bíró várpalotai baráti kör is – mondta el Győr Béla.