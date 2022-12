Dr. Sebestyén József, a Veszprémi Érseki Főiskola rektora és dr. Mészáros Ágnes Mária nemzetközi és mobilitási ügyekért felelős rektori megbízott november 24-én látogatta meg a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemet, egy tudományos és oktatási célú stratégiai keretmegállapodás megkötése céljából. A delegációt prof. dr. Pálfi József rektor és dr. Szilágyi Ferenc, a Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának dékánja fogadta. A dokumentum aláírására ünnepélyes keretek között, a november 24. és 25. között megrendezett IV. Interdiszciplináris Konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről című konferencián került sor - írja a főiskola honlapja.

Fotós: Torkos Márk Erik/erdon.ro

Az együttműködés elsősorban a magyar nyelvű szociális munka és teológia területeit célozza, melyek egyaránt részét képezik a Partiumi Keresztény Egyetem és a Veszprémi Érseki Főiskola képzési profiljának. A megállapodás keretében sor kerül oktatási, módszertani, valamint képzési és tananyagfejlesztési kérdéseket érintő tudás- és tapasztalatcserére. Az intézmények részéről kutatási és tudományos projektben való együttműködés és közös konferenciaszervezés is várható. Ugyancsak kiemelt jelentőséggel bír az innovációs és társadalmi missziós tevékenységekben való összehangolt és közös munka, a családvédelem és teremtésvédelem területeire vonatkozó oktatás- és tudományszervezés. A megállapodást aláírásával prof. dr. Páli József rektor (PKE), dr. Szilágyi Ferenc dékán (PKE-GTK) és dr. Sebestyén József rektor (VÉF) hitelesítette a konferencián, ünnepélyes keretek között. A találkozó eredményességét mutatja, hogy a felek az Erasmus+ nemzetközi hallgatói és oktatói mobilitási program megalapozásáról is egyeztettek.

A sikeres stratégiai megállapodás mellett a veszprémi delegáció tagjai számos nívós előadást, kerekasztal beszélgetést is meghallgattak. A feldolgozott témák között kiemelt helyen szerepeltek a térségfejlesztés, intézményi hálózatok, gyermekvállalás, mobilitás és nyelviség aktuális kérdései. Az eseményen nyitották meg a Szálkai Tamás, Szikla Gergő és Szilágyi Ferenc szerzők nevéhez köthető “Bihar fél évezrede térképekben” című kiállítást is.

Dr. Sebestyén József rektor és dr. Mészáros Ágnes Mária rektori megbízott megerősítette, hogy a Veszprémi Érseki Főiskola kiemelt célja további határon túli és más nemzetközi intézményekkel való partnerségi megállapodások kialakítása, így az intézmény egyre bővülő lehetőségeket kínál majd hallgatóknak és oktatóknak egyaránt.